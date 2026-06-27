Ehliyetsiz Sürücüye 105 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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Ehliyetsiz Sürücüye 105 Bin Lira Ceza

Ehliyetsiz Sürücüye 105 Bin Lira Ceza
27.06.2026 23:29
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Edirne'de plakasız ve yasadışı motosiklet kullanan ehliyetsiz sürücüye büyük ceza kesildi.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde polis tarafından durdurulan trafikten çekme belgeli ve abart egzoz takılı plakasız motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Ş.Ç.'ye 105 bin lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, Rıza Efendi Mahallesi İnönü Caddesi'nde Ş.Ç. yönetimindeki motosikleti durdurdu. Yapılan incelemede motosikletin trafikten çekme belgesi olduğu, plakasının bulunmadığı ve abart egzoz takılı olduğu belirlenirken, sürücü Ş.Ç.'nin de ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Ş.Ç.'ye, 'Karayolları Trafik kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 105 bin lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet ise işlemlerin ardından yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: DHA

Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Edirne, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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