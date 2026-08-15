Ehliyetsiz Sürücüye 88 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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Ehliyetsiz Sürücüye 88 Bin Lira Ceza

Ehliyetsiz Sürücüye 88 Bin Lira Ceza
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Edirne'de tescilsiz hurda motosikletle yakalanan Y.Ç.'ye 88 bin 500 lira ceza kesildi.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde polis tarafından durdurulan tescil belgesiz hurda motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Y.Ç.'ye (25), 88 bin 500 lira ceza kesildi.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meriç yolunda seyreden Y.Ç. yönetimindeki motosikleti durdurdu. Yapılan incelemede motosikletin tescil belgesiz olduğu, hurdaya ayrıldığı ayrıca sürücü Y.Ç.'nin de ehliyetinin bulunmadığını belirlendi. Y.Ç.'ye, 'Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 88 bin 500 lira idari para cezası uygulandı. Trafikten menedilen motosiklet ise yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: DHA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ehliyetsiz Sürücüye 88 Bin Lira Ceza - Son Dakika

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