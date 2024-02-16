Ehliyetsiz Sürücüye Verilen Cezada İndirim - Son Dakika
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Ehliyetsiz Sürücüye Verilen Cezada İndirim

Ehliyetsiz Sürücüye Verilen Cezada İndirim

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Muhammet Gün'ün ölümüyle ilgili olarak yargılanan ehliyetsiz sürücü, 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın cezası, geleceği üzerindeki etkileri göz önüne alınarak indirildi.

16.02.2024 14:17  Güncelleme: 14:18
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili yargılanan ehliyetsiz sürücü 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık A.H. katılmazken, taraf avukatları ile kazada hayatını kaybeden Muhammet Gün'ün eşi Fatma Gün hazır bulundu.

Karar duruşmasında, sanığa verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri göz önüne alınarak 1 yıl 11 ay 10 güne düşürüldü.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, sanığın 5 yıl süreli denetime tabi tutulmasına karar verildi.

Müşteki avukatı Talha Yaradanakul, sanığa verilen cezayı az buldukları için karara itiraz ettiklerini söyledi.

Sanığın ehliyetsiz araç sürmesinin suçu öngörebilir nitelikte işlediğini gösterdiğini savunan Yaradanakul, "Bilinçli taksir olduğu kanaatindeyiz. Bu yüzden cezanın artırılması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Beyşehir ilçesi Beytepe Mahallesi'nde 30 Ağustos 2023'te minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü Muhammet Gün (38), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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