Ehliyetsiz ve Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ehliyetsiz ve Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu

Ehliyetsiz ve Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu
19.08.2025 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum'da alkollü ve ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ehliyetsiz ve alkollü sürücü, otomobiliyle kaldırıma ve aydınlatma direğine ardından da park halindeki 2 otomobile çarptı. Polis tarafından durdurulan B.F.K. (23) gözaltına alınırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Gümbet Mahallesi Ayaz Caddesi'nde meydana geldi. B.F.K.'nın kullandığı otomobil, önce iş yerlerinin önündeki kaldırım ve aydınlatma direğine, ardından da park halindeki iki otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, otomobili Garahasan Caddesi'nde durdurdu. B.F.K.'nin yapılan kontrolde 2.96 promil alkollü olduğu ve sürücü belgesinin de bulunmadığı belirlendi. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan sürücü B.F.K'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Otomobil, 3-sayfa, Bodrum, Güncel, Hukuk, Muğla, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ehliyetsiz ve Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
17 milyon liralık Ferrari, resmen hurdaya döndü 17 milyon liralık Ferrari, resmen hurdaya döndü
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
“Birazdan gelirim“ diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin’den haber alınamıyor "Birazdan gelirim" diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin'den haber alınamıyor
Taksi durağına kılıçlı saldırı kamerada Taksi durağına kılıçlı saldırı kamerada
Kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten paraları alıp kaçtı Kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten paraları alıp kaçtı
CHP’li ilçe başkan adayının iş yerine silahlı saldırı Gerçek bambaşka çıktı CHP'li ilçe başkan adayının iş yerine silahlı saldırı! Gerçek bambaşka çıktı
İstanbul’daki suç örgütü operasyonunda 10 kişi için tutuklama talebi İstanbul'daki suç örgütü operasyonunda 10 kişi için tutuklama talebi
Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti
Yılmaz Vural: Kulağıma bilgi geldi, Fenerbahçe’ye transfer oluyor Yılmaz Vural: Kulağıma bilgi geldi, Fenerbahçe'ye transfer oluyor

14:17
Muhittin Böcek’in oğlu havalimanında gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı
14:40
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 16:00:37. #7.11#
SON DAKİKA: Ehliyetsiz ve Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.