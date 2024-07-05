Ehud Barak: Gazze'de savaşın bitebileceği değerlendirmesinde bulundu - Son Dakika
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Ehud Barak: Gazze'de savaşın bitebileceği değerlendirmesinde bulundu

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin değişmesiyle Gazze'de savaşın bitebileceğini söyledi. Barak, Netanyahu hükümetinin 9 ay süren saldırılarının ardından İsrail'in zaferle çıkabileceğini ve cesaret, bilinç ve hataların kabul edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca İsrailli esirlerin serbest bırakılması için müzakerelere başlanması çağrısında bulundu ve Netanyahu'nun koltuktan indirilmesinin yolunun halkın sivil itaatsizlik eylemleriyle geçtiğini vurguladı.

05.07.2024 19:49
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Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin değişmesiyle " Gazze'de savaşın bitebileceği" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun internet sitesinde yazısı yayımlanan Barak, Netanyahu hükümeti'nin 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin "9 ay süren savaşın ardından kritik bir noktadayız. Zaferle çıkabiliriz ve çıkmalıyız." ifadelerini kullandı.

Barak, İsrail'in "cesaret, bilinç ve hatalarını kabul etmeye" ihtiyacı olduğunu belirterek, "gerçeklerle yüzleşilmesi ve boş sloganların arkasına saklanılmaması" gerektiğini vurguladı.

"Hükümetin ve piramidin tepesindeki kişinin (Netanyahu) değiştirilmesi gerekli." ifadelerine yer veren Barak, İsrail'in kazanmasının tek yolunun her şeyi yeniden inşa etmek olduğunu" kaydetti.

Barak, ayrıca Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için "müzakerelere derhal başlanması" ve "mümkün olan en iyi anlaşmanın yapılması" çağrısında bulundu.

"Hamas'ın askeri kapasitesinin yok edilmesinin yıllar alacağını" savunan Barak, "Stratejik karar alamayanların savaşı bitiremeyeceğini ve uzun vadede başarısızlığa uğrayacağını unutmayalım." ifadeleriyle Netanyahu hükümetini eleştirdi.

Barak, Netanyahu'nun koltuktan indirilmesinin yolunun, İsrail'de muhalefet ve gençlik hareketi liderleri öncülüğünde halkın "şiddet içermeyen sivil itaatsizlik eylemleri, devlet kurumlarının işlemez hale getirilmesi ve Meclis önünde oturma protestosu" yapmasından geçtiğini vurguladı.

Kaynak: AA

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