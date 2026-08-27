Eisenkot'tan İki Devletli Çözüm Eleştirisi - Son Dakika
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Eisenkot'tan İki Devletli Çözüm Eleştirisi

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Gadi Eisenkot, iki devletli çözüme karşı çıkarken aşırı sağcı bakanları eleştirdi.

İsrail'de yaklaşan genel seçimlerde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun en büyük rakibi olarak gösterilen eski Genelkurmay Başkanı ve Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot da İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüme karşı olduğunu bildirdi.

Eisenkot, Israel Hayom gazetesine verdiği ve yarın tam metni yayımlanacak röportajın kimi sitelerde yer alan bir kesitinde, İsrail-Filistin meselesine ilişkin bir soruya, "7 Ekim'den (2023) sonra iki devletli bir çözümü düşünen herkes düpedüz hayal görüyor." yanıtını verdi.

Eski Genelkurmay Başkanı, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik neredeyse her gün gerçekleştirdiği şiddet karşısında ordunun Batı Şeria'daki kontrolü kaybetmesi nedeniyle hükümeti, özellikle de aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'i eleştirdi.

Netanyahu'nun polis teşkilatını Ben Gvir'e, İsrail Savunma Bakanlığına bağlı İşgal Altındaki Topraklarda Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğü'nü (COGAT) ise Smotrich'e verdiğini dile getiren Eisenkot, "Bu nedenle ordu bölgedeki hakimiyetini kaybetti ve bu hakimiyet geri kazanılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Yashar Partisi lideri, "Bu iki bakanın (Smotrich ile Ben Gvir) faaliyetleri, Filistinlilere yönelik yerleşimci şiddeti olaylarıyla birlikte İsrail'in uluslararası meşruiyetini kaybetmesine yol açıyor ve yerleşim hareketini bir bütün olarak tehlikeye atıyor. Bu ikili, İsrail'in ulusal çıkarlarını sabote ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu, sık sık görevde olduğu sürece işgal altındaki Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da Filistin devletinin kurulamayacağını savunuyor.

Kaynak: AA

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