Eisenkot'tan Netanyahu'ya Sert Tepki - Son Dakika
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Eisenkot'tan Netanyahu'ya Sert Tepki

01.07.2026 14:45
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Eisenkot, Netanyahu'nun İran'ın nükleer silahları olduğu iddialarını yalanlayarak halkı korkutmakla suçladı.

İsrail'de muhalefetteki Yashar Partisi lideri ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun " İran'ın nükleer bombaları olduğu" yönündeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını ve Başbakan'ın halkı korkutmak için yalan söylediğini belirtti.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Eisenkot, Tel Aviv'de düzenlenen bir konferansta, Netanyahu'nun dün akşam verdiği bir röportajda sarf ettiği "Halihazırda ellerinde bulunan nükleer bombalarla yok edilmekten kendimizi kurtarmak için İran'a iki kez saldırdık." sözlerine yanıt verdi.

Kurduğu Yashar Partisi ile anketlere göre Netanyahu'nun rakibi olarak gösterilen Eisenkot, "Netanyahu, skandal açıklamalarda bulundu. İran hiçbir zaman nükleer bombaya sahip olmadı. İsrail kamuoyunu korkutmak için iddialar uyduruyor." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun Kanal 14'e verdiği söz konusu röportajın, İsrail'de gelecek aylarda yapılması planlanan genel seçimler öncesi siyasi tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştirilmiş olması dikkati çekiyor.

Şu ana kadar hiçbir uluslararası rapor, İran'ın nükleer silahlara sahip olduğunu doğrulamadı.

İsrail'de 2015-2019 yıllarında Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüten Eisenkot, salı günü partisinin seçim hazırlıklarını başlatmıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Savunma, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eisenkot'tan Netanyahu'ya Sert Tepki - Son Dakika

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