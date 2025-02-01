EİT Genel Sekreteri Türkiye'yi Değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

EİT Genel Sekreteri Türkiye'yi Değerlendirdi

EİT Genel Sekreteri Türkiye\'yi Değerlendirdi

EİT Genel Sekreteri Khan, Türkiye'nin bölgesel işbirliği için önemli bir köprü olduğunu vurguladı.

01.02.2025 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Genel Sekreteri Büyükelçi Asad Majeed Khan, " Türkiye, bir köprü konumunda ve biz çok özel bir bölgeyiz çünkü Güney Asya, Orta Asya, Batı Asya ve Kafkasya'yı bir araya getiriyoruz." dedi.

Ağustos 2023'te EİT Genel Sekreterliği görevine başlayan Khan, Türkiye ziyareti kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Khan, EİT Genel Sekreteri olarak ilk kez Ankara'da bulunduğunu ve Türkiye'nin çok önemli ve kilit üye olduğunu ifade etti.

Teşkilatın 1964'te kurulan Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği'nin (RDC) halefi olduğunu vurgulayan Khan, bu kapsamda Ankara ziyaretinde anlamlı ve verimli temaslarda bulunduğunu anlattı.

Khan, ziyareti sırasında EİT Eğitim Enstitüsü ve Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Tohumcular Birliği'nde (ECOSA) temaslarda bulunduğunu ve bilgilendirildiğini söyledi.

Ayrıca Khan, "Bunlar, bana Türk bakış açısını daha iyi anlamamda yardımcı oldu ve ayrıca ECO'nun karşılaştığı zorlukları ve fırsatları daha iyi iletmemi sağladı." dedi.

ECO'nun 10 yıllık vizyonu 2025'te tamamlanacak

EİT'in amacına yönelik konuşan Khan,"Bölgesel kalkınma işbirliğinde öncüyüz. Ticareti teşvik etmek, bölgeyi ticaretin teşviki için bütünleştirmek amacıyla bir araya geldik." ifadelerini kullandı.

Khan, hava, kara ve demir yolu bağlantısı, enerji ve altyapının gelişimi gibi konulara özen gösterildiğini vurgulayarak, "Bu alanlar, organizasyonumuz için önemli bir öncelik teşkil etmektedir." dedi.

İklim değişikliği, gıda güvenliği ve kültürel işbirliği konularının da Teşkilatın önemli maddeleri arasında bulunduğuna işaret eden Khan, şunları kaydetti:

"ECO'nun 10 yıllık vizyonunun bu yıl yani 2025'te tamamlanması bekleniyor. Bu yüzden, Ankara'daki görüşmelerimin temel gündem maddelerinden biri de temelde önümüzdeki 10 yıl için yeni bir vizyon oluşturulması ihtiyacını vurgulamak."

Khan, Türkiye'nin bu konudaki düşüncelerini anlamak açısından verimli ziyaretler ve fikir alışverişlerinde bulunduğunu dile getirerek, "Bizim için eğitim, sağlık ve ticaret, bağlantı gibi sürdürülebilir kalkınma konularının tamamını kapsayan ekonomik ve kalkınma işbirliği önceliklerimiz." dedi.

"Türkiye, bölgenin büyüme gücü"

Khan, Türkiye'nin ECO'daki rolüne ve katkılarına dikkati çekerek, "Türkiye'nin temel bir taş olduğunu söylüyorum. Türkiye, bölgenin büyüme gücü." değerlendirmesinde bulundu ve aynı zamanda Güney Asya, Orta Asya, Batı Asya ve Kafkasya'yı bir araya getiren köprü konumunda olduğunu vurguladı.

"Türkiye, aynı zamanda Batı dünyasına açılan penceremiz ve dünyanın geri kalanıyla bağlantımız." diyen Khan, Teşkilatın canlandırılmasında çok önemli ve kritik rol oynayacağını düşündüğünü vurguladı.

EİT'e yeni vizyon belirlemek

Türkiye ile EİT üyeleri arasında ticaretin artırılması için planlanan somut adımlara değinen Khan, bunların öncelikle Teşkilat için yeni vizyon belirlenmesi ve ticaretin bu vizyonun merkezine konulması olduğunu söyledi.

Khan, bu yılın çok özel olduğunu belirterek, Türkiye'nin haziranda İstanbul'da düzenlenecek beşinci ticaret bakanları toplantısına ev sahipliği yapacağını belirtti.

EİT olarak üç unsura odaklanıldığını söyleyen Khan, bunların ürünlerin, insanların ve sermayenin hareketi olduğunu ifade etti.

Khan, bu unsurların kolaylaştırılmasının ticareti ve finansal işlemleri artıracağını, bölgeler arasındaki turizmi canlandıracağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, ankara, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel EİT Genel Sekreteri Türkiye'yi Değerlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözleri CHP’nin kalesinde sarf etti: Tarihinin en perişan devrini yaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözleri CHP'nin kalesinde sarf etti: Tarihinin en perişan devrini yaşıyor
14:38 Bunun adı eşkıyalık Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti
14:34 AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı
13:57 Kılıçdaroğlu ’’Tartışmalara son ver’’ dedi, Özel’den jet hızıyla yanıt geldi Kılıçdaroğlu ''Tartışmalara son ver'' dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi
11:22 Trump fena korkuttu 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar Trump fena korkuttu! 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar
18:02 RTÜK, NOW TV’ye logo değiştirmesi için 30 gün süre verdi RTÜK, NOW TV'ye logo değiştirmesi için 30 gün süre verdi
17:58 Türkiye’de de satılan antibiyotikte ’ölüm’ riski Raflardan toplatılıyor Türkiye'de de satılan antibiyotikte 'ölüm' riski! Raflardan toplatılıyor
17:55 İsmail Kartal ilk maçında istediğini alamadı İsmail Kartal ilk maçında istediğini alamadı
17:38 Hatay’da 43 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi: Ölenlere kanım helaldir Hatay'da 43 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi: Ölenlere kanım helaldir
17:30 Otomotiv devi binlerce çalışanını işten çıkaracak Otomotiv devi binlerce çalışanını işten çıkaracak
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
17:04 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
16:58 Erdoğan’dan Özel’e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 15:51:10. #1.12#
SON DAKİKA: EİT Genel Sekreteri Türkiye'yi Değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.