Ejder Vadisi: Doğa Fotoğrafçılarının Keşfedilmeyi Bekleyen Yeri - Son Dakika
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Ejder Vadisi: Doğa Fotoğrafçılarının Keşfedilmeyi Bekleyen Yeri

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Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan Ejder Vadisi, ilginç oluşumlarıyla doğa fotoğrafçılarının uğrak noktası haline geldi. Peri bacası ve insan yüzü şekilleri gibi farklı oluşumların yer aldığı bu bölge, doğa fotoğrafçıları tarafından hayranlıkla karşılanıyor. Ejder Vadisi'nin güzelliklerini keşfedenler, bu eşsiz doğa harikasını herkesin görmesini tavsiye ediyor.

30.04.2024 09:55
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Ejder Vadisi keşfedilmeyi bekliyor

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesi Güzelsu Mahallesi kırsalında bulunan Ejder Vadisi, ilginç oluşumlarıyla doğa fotografçıların uğrağı olmaya başladı.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle son yıllarda gezi güzergahlarının önemli bir durağı olan Erzurum'da, turizm noktasındaki çeşitlilik artmaya devam ediyor. Oltu ilçesinde bulunan Ejder Vadisi bu anlamda maceraseverlerin keşfini bekleyen bir bölge olarak ifade ediliyor. Peri bacası ve insan yüzü şekilleri gibi çok farklı oluşumların yer aldığı kayalıklar doğa fotografçıları hayran kaldı.

Ejder Çiftliği kırsalındaki kayalıkları çok ilginç bulduklarını dile getiren doğa fotoğrafçısı Fatih Coşkun Ertaş,"Bugün birkaç doğa fotografçısı arkadaşla yeni yerler keşfetmek amacı ile Oltu'da Ejder Vadisi denilen yere geldik. Sanırım ilk defa bu bölgeyi fotoğraflıyoruz. Burada çok güzel bir oluşum var görülmeye değer bir yer. Doğa fotografçıları bakımında oldukça zengin bir bölge, kırmızı taş yapısı ile oldukça dikkat çekiyor. Zaten Oltu'da kırmızı teperler var, onların devamında böyle bir vadinin olması hoş. Doğa fotografçılarının dikkatini çeken bir yer. Bu güzel vadiyi herkesin görmesini isterim." dedi.

Kaynak: İHA

Erzurum, Oltu, Doğa, Turizm, Güncel, Son Dakika

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