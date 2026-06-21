Ejderha Teknesi Festivali Sona Erdi

SİDNEY/SİNGAPUR, 21 Haziran (Xinhua) -- Ejderha Teknesi Festivali kısa süre önce sona ererken, etkinlikler geleneksel Çin kültürünün öne çıkan unsurlarını yansıttı.
Asya-Pasifik bölgesinde düzenlenen Ejderha Teknesi yarışları ve geleneksel Çin yemeği zongzi hazırlama gibi etkinlikler, katılımcılara Çin kültürünü yakından deneyimleme fırsatı sundu.
Ay takviminin beşinci ayının beşinci gününde kutlanan Ejderha Teknesi Festivali bu yıl 19 Haziran'a denk geldi.
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