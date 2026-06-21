Ejderha Teknesi Festivali Sona Erdi - Son Dakika
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Ejderha Teknesi Festivali Sona Erdi

Ejderha Teknesi Festivali Sona Erdi
21.06.2026 13:27
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Festival, katılımcılara Çin kültürünü tanıttı ve zongzi hazırlama etkinlikleriyle renklendi.

SİDNEY/SİNGAPUR, 21 Haziran (Xinhua) -- Ejderha Teknesi Festivali kısa süre önce sona ererken, etkinlikler geleneksel Çin kültürünün öne çıkan unsurlarını yansıttı.

Asya-Pasifik bölgesinde düzenlenen Ejderha Teknesi yarışları ve geleneksel Çin yemeği zongzi hazırlama gibi etkinlikler, katılımcılara Çin kültürünü yakından deneyimleme fırsatı sundu.

Ay takviminin beşinci ayının beşinci gününde kutlanan Ejderha Teknesi Festivali bu yıl 19 Haziran'a denk geldi.

Kaynak: Xinhua

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