Ejei: Bölgedeki Ülkeler Düşman Kullanımına Açık

07.03.2026 18:16
İran, bazı bölge ülkelerinin coğrafyasının düşman tarafından saldırılarda kullanıldığını belirtti.

İran Yargı Erki Başkanı ve Geçici Liderlik Konseyi Üyesi Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, "İran Silahlı Kuvvetlerinin elde ettiği verilere göre, bazı bölge ülkelerinin coğrafyası açık veya gizli şekilde düşmanın kullanımına bırakılmış ve bu bölgeler İran'a karşı saldırılarda kullanılıyor." dedi.

İran basınına yansıyan haberlere göre, Ejei, İran ile ABD ve İsrail arasında devam eden çatışmalar ile İran'ın bölge ülkelerinde yer alan ABD üslerine yönelik saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu.

Ejei, İran'a yönelik saldırıların kaynağına yönelik misillemelerin devam edeceğini ve bu stratejinin devletin tüm kurumları tarafından benimsendiğini öne sürerek, "İran Silahlı Kuvvetlerinin elde ettiği verilere göre, bazı bölge ülkelerinin coğrafyası açık veya gizli şekilde düşmanın kullanımına bırakılmış ve bu bölgeler İran'a karşı saldırılarda kullanılıyor." ifadesini kullandı.

Ülkesinin misilleme saldırıları ile birlikte "meşru müdafaa hakkını kullandığını" belirten Ejei, İran'ın tarih boyunca komşularına karşı saygısını koruduğunu dile getirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan saldırıya uğrayan komşu ülkelerden özür dilemişti

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında ülkesinin güvenlik politikasıyla ilgili açıklamalarda bulunmuş, Geçici Liderlik Konseyi'nin saldırı gelmeyen komşu ülkelere saldırı yapılmaması ve füze fırlatılmaması kararı aldığını duyurmuştu.

"İran tarafından saldırıya uğrayan komşu ülkelerden özür dilemeliyim." ifadesini kullanan Pezeşkiyan "Liderimiz, komutanlarımız ve öğrencilerimiz düşmanın acımasız saldırısı nedeniyle hayatlarını kaybetti. Komşu ülkelere saldırma niyetimiz yok. Onlar kardeşlerimiz ve onlarla el ele verip barış ve huzur sağlamaya çalışıyoruz." demişti."

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi ise, bölgedeki Amerikan ve İsrail'e ait tüm üslerin İran'ın "meşru hedefi" sayıldığını ve "İran'ın ulusal çıkarlarını savunma konusunda hiçbir kırmızı çizgisi olmadığını" söylemişti.???????

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güncel, İran, Son Dakika

