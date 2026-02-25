Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci, Rusya Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik özel temsilcisi İgor Hovayev ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Ekinci, Hovayev ile bir araya geldi.
Son Dakika › Güncel › Ekinci ve Hovayev İlişkileri Görüştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?