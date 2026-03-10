(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Edward Llewellyn ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Berris Ekinci, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Edward Llewellyn'le Ankara'da görüştü" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Ekinci ve Llewellyn Ankara'da Buluştu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?