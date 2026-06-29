Eklemler için Aktif Yaşam Semineri Düzenlendi - Son Dakika
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Eklemler için Aktif Yaşam Semineri Düzenlendi

29.06.2026 16:36
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Düzce Üniversitesi, sağlıklı eklemler için seminer düzenleyerek aktif yaşamın önemini vurguladı.

Düzce Üniversitesi (DÜ) tarafından "Sağlıklı Eklemler, Aktif Bir Yaşam" semineri düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, DÜ Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından sürdürülen "Aile Okulu" programı kapsamındaki seminer, Akçakoca Ömer Ağalar ve Hacı Şakirler Konağı'nda yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Okan Karaduman, sağlıklı ve aktif yaşamın temel unsurlarından biri olan eklem sağlığına ilişkin bilgiler paylaştı.

Düzenli fiziksel aktivitenin, ideal vücut ağırlığının korunmasının ve bilinçli egzersiz alışkanlıklarının eklem sağlığının uzun yıllar sürdürülebilmesi açısından önem taşıdığını aktaran Karaduman, erken dönemde alınacak önlemlerin ilerleyen yaşlarda ortaya çıkabilecek birçok eklem rahatsızlığının önüne geçebileceğini ifade etti.

Programda Karaduman, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA

Düzce Üniversitesi, Sağlık, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eklemler için Aktif Yaşam Semineri Düzenlendi - Son Dakika

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