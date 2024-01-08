 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ekmek parası için metrelerce yükseğe çıkan işçilerin zorlu mesaisi - Son Dakika
Üye Girişi

Ekmek parası için metrelerce yükseğe çıkan işçilerin zorlu mesaisi

Tokat'ta yüksek gerilim hattında çalışan işçiler, metrelerce yükseklikteki direklerde çalışarak ekmek parası kazanıyor. Zorlu hava koşullarına meydan okuyan işçiler, ülke geneline ve yurt dışına giderek ter dökmeye devam ediyor. Baba mesleğini devam ettiren işçiler, riskli bir işte çalıştıklarını belirtiyor. Yüksek gerilim hattı kule dikme işinde profesyonel olan işçiler, emniyet kurallarına uyarak çalışmalarını sürdürüyor.

Ekmek parası için metrelerce yükseğe çıkan işçilerin zorlu mesaisi
08.01.2024 - 23:11,  Güncelleme: 23:13
Abone Ol

Ekmek parası için metrelerce yükseğe çıkan işçilerin zorlu mesaisi

TOKAT - Yüksek gerilim hattına ait direklerde çalışan işçiler adeta ölüme meydan okuyor. Yaz kış demeden metrelerce yükseğe çıkarak çalışan işçiler zorlu hava koşullarına da meydan okuyor.

Tokat'ta yüksek gerilim hattında görev yapan işçiler, metrelerce yükseklikteki direkte çalışarak ekmek parası kazanıyor. Enerjiyi iletecek olan telleri taşıyan direkleri monte eden işçiler, 80 metre yükseklikteki rahat tavırlarıyla dikkat çekiyor. Sadece ülke geneline değil yurt dışına da giderek ter döken işçiler, zorlu mesai şartlarına aldırmadan çalışmalarına devam ediyor.

"Baba Mesleğini Devam Ettiriyorum"

20 yıldır direk montajlama işinde çalıştığını söyleyen 37 yaşındaki Yunus Emre Akkaya; "Yüksek gerilim hattı direğinde çalışıyoruz. Yükseklik fark etmiyor. Hep aynı yüksekte çalışıyoruz. Ekmek parası için uğraşıyoruz. Yirmi yıldır bu işi yapıyorum. Köyümüzün geneli de bu işi yapıyor. Babadan gelen mesleği ben de devam ettiriyorum. Dünyanın her yerinde nerede iş olursa biz yola çıkıyoruz. Her zaman her yere gidiyoruz" dedi.

"Çok Riskli Bir İşte Çalışıyoruz"

27 yaşındaki işçi Yusuf İslam Akkaya ise "İşimiz gereği yükseğe çıkıyoruz. Güvenlik ekipmanlarımızı takarak çalışsak da çok riskli bir işte çalışıyoruz. Her şartlarda çalışıyoruz. Kar, kış demeden ekmek parası için çalışıyoruz.. Bu direkler sayesinde en ücra köşelere elektrik gidiyor. Vatandaşa hizmet ettiğimiz için gururluyuz. Bu sayede de bizler ekmek parası kazanıyoruz" diye konuştu.

"Profesyonel Olduğumuz İçin Zorlanmıyoruz"

Yüksek gerilim hattı kule dikme işinde profesyonel olduklarını söyleyen 53 yaşındaki Mahmut Kaplan; "Mesleğimiz zor, şartları ağır. Alıştığımız için artık bu işte profesyonel olduğumuz için zorlanmıyoruz. Şu an Türkiye'de yapılan bu kuleler yüz metredir. Bu direkleri örerek, montaj ederek yükseltiyoruz. Yardımcı elemanlarımız ve halatla yukarıya taşınan parçaları birleştiriyoruz. Aşırı rüzgar olduğunda çalışmıyoruz. Emniyet kurallarına uyuyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Tokat, Ekmek, Baba, Güvenlik, Enerji, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekmek parası için metrelerce yükseğe çıkan işçilerin zorlu mesaisi - Son Dakika


22:40
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz
22:09
Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı
21:29
İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti
20:27
Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06
İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31
Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01
Bakan Koca'dan 'yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı' iddiasına yanıt Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt

Son Dakika
22:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz
22:09 Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı
21:29 İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti
20:27 Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10 Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06 İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31 Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01 Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:47 Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız
17:40 Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 23:50:42. #1.13#
SON DAKİKA: Ekmek parası için metrelerce yükseğe çıkan işçilerin zorlu mesaisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement