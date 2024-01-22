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Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda kripto varlık düzenleme taslağı, KİT reformu ve devlet yardımlarının mevcut durumu gibi konular ele alındı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
22.01.2024 - 10:49,
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, ilgili bakanlar ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Kripto varlık düzenleme taslağı, KİT reformu, 102 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile devlet yardımlarında mevcut durum gibi başlıca konuların değerlendirileceği toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Kaynak: AA
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