Ekonomi Maçı: Hükümet ve Gariban Vatandaş - Son Dakika
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Ekonomi Maçı: Hükümet ve Gariban Vatandaş

26.06.2026 00:20
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Saadet Partisi, ekonomik sıkıntıları futbol temalı bir video ile eleştiriyor. Videoda Hükümet Karması'nın Gariban Vatandaş'a karşı oynadığı maç, ekonomik dengesizlikleri ironik bir şekilde gözler önüne seriyor.

(ANKARA) - Dünya Kupası heyecanı sürerken Saadet Partisi, Türkiye'deki ekonomik tabloyu ve vatandaşın geçim mücadelesini yeşil sahalara taşıyan futbol temalı yeni bir video yayımladı. Sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan videoda, devleti yöneten kadro ile geçim sıkıntısı çeken vatandaş arasındaki orantısız güç dengesi ironik bir futbol maçı üzerinden anlatıldı.

Yayımlanan videoda, tam kadro sahaya çıkan "Hükümet Karması" ile milyonların yükünü tek başına omuzlayan "Gariban Vatandaş" karşı karşıya geliyor. Videodaki spikerin anlatımıyla Hükümet Karmasının kadro dizilişi şu şekilde aktarılıyor:

"Teknik direktör koltuğunda hepimizin tanıdığı bir isim var. Kalede Milli Savunma Bakanı... Defansta İçişleri ve Milli Eğitim Bakanları... Orta sahada Adalet, Çalışma ve Ticaret Bakanları... ve ileri uçta, forvette Ekonomi Bakanı."

Videoda, Hükümet Karmasının yedek kulübesindeki sürpriz bir isme de vurgu yapılırken; karşı yarı alanda kalesini tek başına savunmaya çalışan vatandaşın durumu, "Vergisini veren, faturasını ödeyen, ay sonunu getirmeye çalışan... Gariban Vatandaş kalede yapayalnız!" sözleriyle betimleniyor.

"EKONOMİ ATAĞI GOLLE SONUÇLANIYOR"

Hakemin düdüğüyle başlayan maçta, Hükümet Karmasının organize atağı dikkat çekici paslaşmalarla ilerliyor. Topun Adalet, Çalışma ve Ticaret bakanları arasında dolaştıktan sonra Hazine ve Maliye Bakanı ile buluştuğu sahne, spiker tarafından şu ifadelerle aktarılıyor:

"Tehlikeli bir ekonomi atağı gelişiyor... Ekonomi Bakanı ceza sahasına girdi... Sert vuruyor! Kalede tek başına direnen vatandaş, top elinden sekiyor ve... Top ağlarda! Skor 1-0!"

"MAÇIN KAYBEDENİ MİLYONLARCA VATANDAŞ"

Videonun ilerleyen bölümünde, yalnız bırakılan vatandaşın kalesine gollerin art arda gelmeye devam ettiği görülüyor. 90 dakikanın sonunda skorbordda beliren "Hükümet Karması 9 - Gariban Vatandaş 0" sonucu, mevcut ekonomik politikaların toplum üzerindeki yıkıcı etkisini gözler önüne seriyor.

Video, izleyenleri düşünmeye sevk eden şu çarpıcı mesajla sona eriyor: "Bu maçın kaybedeni aslında sahadaki tek oyuncu değil... Milyonlarca vatandaş..."

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Hükümet, Futbol, Güncel, Yaşam, Sp, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekonomi Maçı: Hükümet ve Gariban Vatandaş - Son Dakika

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