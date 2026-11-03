Ekonomi yönetiminden AK Parti'nin iktidara gelişinin yıl dönümüne ilişkin paylaşımlar - Son Dakika
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Ekonomi yönetiminden AK Parti'nin iktidara gelişinin yıl dönümüne ilişkin paylaşımlar

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti'nin 3 Kasım 2002'de iktidara gelişinin yıl dönümüne ilişkin...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti'nin 3 Kasım 2002'de iktidara gelişinin yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

Bolat, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, millete hizmet aşkından, Türkiye sevdasından ve büyük hedeflerden asla taviz vermeden yürümeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim yolumuz bir makamın, bir mevkinin değil, bir davanın, bir inancın ve büyük Türkiye idealinin yoludur. Bu yol, milletin duasıyla yürüdüğümüz, nice fedakarlıklarla büyüttüğümüz, her türlü zorluğa rağmen bir an olsun vazgeçmediğimiz kutlu bir yoldur. Yıllar değişir, şartlar değişir, yollar uzar ancak bu davaya gönül verenlerin yüreğindeki heyecan, inanç ve kararlılık değişmez. Çünkü, biz dün olduğu gibi bugün de ilk günkü aşkla buradayız. Aynı inançla, aynı heyecanla, aynı kararlılıkla… Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru, ilk günkü azmimiz ve bitmeyen hizmet aşkımızla"

Uraloğlu paylaşımında, 3 Kasım 2002'de milletin teveccühüyle başlayan AK Parti iktidarının 24. yıl dönümünü büyük bir gurur ve şükranla kutladığını bildirdi. Bu büyük hikayenin her satırında milletin umudu, Türkiye'nin yükselişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü iradesi olduğunu, nice zorluğu birlikte aştıklarını, nice hayali gerçeğe dönüştürdüklerini aktaran Uraloğlu, milletle birlikte daha nice yıllara, daha nice büyük zaferlere temennisinde bulundu.

Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, 24 yıldır ülkeye hizmet etmenin, milleti hedefleriyle buluşturmanın ve her alanda "Büyük ve Güçlü Türkiye"yi inşa etmenin gururunu yaşadıklarına işaret ederek, "Aziz Milletimizin güveni ve desteğiyle nice dev projeyi hayata geçirdik. Ülkemizin kalkınma yolculuğunda tarihi atılımlar gerçekleştirdik. AK Parti'mizin tek başına iktidara gelişinin 24. yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Yumaklı da Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, milletin duası ve güveniyle büyüyen Türkiye'nin AK Partisi'nin, ilk günkü aşkla memleketin hizmetinde olduğunun altının çizerek, 24 yıldır olduğu gibi bugün de eser ve hizmet siyasetiyle ülkenin her köşesine dokunduklarını, Türkiye Yüzyılı hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

Bayraktar, paylaşımında, 3 Kasım 2002'de milletin tecelli eden iradesinin, Türkiye'nin aydınlık geleceğine atılan en sağlam adım olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' düsturuyla yola çıkan AK Parti, çeyrek asırlık bu kutlu yürüyüşte yalnızca bir siyasi hareket değil, bu milletin evi, sığınağı olmuştur. Türkiye'nin AK Parti'si olarak 25 yıldır olduğu gibi enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize kararlılıkla yürümeye, hayata geçirdiğimiz yeni projelerle ülkemizi büyütmeye ve milletimizden aldığımız güçle yarınları inşa etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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