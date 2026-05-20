Ekonomik Kriz İşçilerin Sırtında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ekonomik Kriz İşçilerin Sırtında

20.05.2026 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Başevirgen, işçilerin maaşlarının büyük kısmının vergi ve borçlara gittiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, işçilerin aldıkları maaşın büyük bölümünün vergiye ve borçlara gittiğine, artan gelir kaybı nedeniyle borç yükünün arttığına dikkati çekerek, "İşçiler ayın 11 gününü sadece vergiye, kesintiye ve enflasyona çalışıyor. Geri kalan günler ise borçlarını ödemek için çalışıyor. Emekçinin alın teri daha maaşını alamadan çalınıyor" açıklamasını yaptı.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, ekonomik krizin işçiler üzerindeki etkisine dair yazılı açıklama yaptı. Ekonomik kriz nedeniyle işçilerin geçim sıkıntısı yaşadığını, bu durumun sürdürülemez olduğunu söyleyen Başevirgen, asgari ücretin alım gücünün yıl başından bu yana 4 bin 110 lira düştüğünü belirtti.

"ASGARİ ÜCRETLİNİN KAYBI 4 BİN 110 LİRAYA ÇIKTI"

Zenginin daha fazla zenginleştiğini, yoksulun daha fazla yoksullaştığını, asgari ücretin kira, fatura ve beslenmeye yetmediğini kaydeden Başevirgen, "İşçiler ayın 11 gününü sadece vergiye, kesintiye ve enflasyona çalışıyor. Geri kalan günler ise borçlarını ödemek için çalışıyor. Emekçinin alın teri daha maaşını alamadan çalınıyor. Asgari ücretle çalışan bir vatandaşın maaşındaki vergi ve enflasyon kaybı 4 bin 110 liraya çıktı" ifadelerini kullandı.

Başevirgen, yılın başından bu yana vatandaşın borcunun 789 milyar lira arttığına işaret ederek, "Bunun 446 milyar lirası kredi kartı borcu. Çünkü maaş yetmiyor. İnsanlar gıdayı, faturayı, kirayı kredi kartıyla ödüyor" dedi.

Türkiye'de emekçilerin maaşlarının yüksek enflasyon, ağır vergi yükü ve kesintiler nedeniyle hızla eridiğini aktaran Başevirgen, "İşçinin maaşı daha cebine girmeden buhar oluyor. Sarayın yanlış ekonomi politikalarının bedelini milyonlarca emekçi ödüyor. 2026'nın ilk dört ayında yalnızca enflasyonun sigortalı işçi ücretlerinde yarattığı kayıp 310,9 milyar liraya ulaştı. Gelir ve damga vergileriyle birlikte işçinin sırtına yüklenen toplam fatura katlanarak büyüdü, büyümeye de devam ediyor" diye konuştu.

KREDİ VE KREDİ KARTI BORCU ARTIYOR

Gelir kaybının ve ekonomik krizin en net göstergesinin vatandaşın borç batağına sürüklenmesi olduğunu vurgulayan Başevirgen, gelir kaybı yaşayan vatandaşların bankalara olan bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının 6 trilyon 547 milyar liraya yükseldiğine dikkati çekti. İnsanların artık ekmek almak için bile kredi kartı kullandığını ifade eden Başevirgen, "Yılın başından bu yana vatandaşın borcu 789 milyar lira arttı. Bunun 446 milyar lirası kredi kartı borcu. Çünkü maaş yetmiyor. İnsanlar gıdayı, faturayı, kirayı kredi kartıyla ödüyor. AKP Türkiye'yi üreten bir ekonomi olmaktan çıkarıp borçla yaşayan bir topluma dönüştürdü" değerlendirmesini yaptı.

Batık kredilerde yaşanan patlamanın da ekonomik iflasın göstergesi olduğunu söyleyen Başevirgen, şöyle devam etti:

"Bankaların tahsil edemediği krediler ilk kez 700 milyar lirayı aştı. Vatandaş borcunu ödeyemiyor çünkü ortada artık bir geçim düzeni kalmadı. Bankaların icraya verdiği bireysel kredi ve kredi kartı borçları 289 milyar liraya çıktı. Varlık yönetim şirketlerine devredilen borçlarla birlikte batık bireysel borç 391 milyar lirayı buldu. Yani milyonlarca insan ekonomik çöküşün altında eziliyor."

İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Başevirgen, "Bu düzen zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapıyor. Saray ve yandaşlar servetine servet katarken, emekli, emekçi borçla hayatta kalmaya çalışıyor. Türkiye bugün iktidar eliyle borçlular ülkesine dönüştürüldü, milyonlar bankalara ve kredi kartlarına mahkum edildi. Artan hayat pahalılığı, düşük ücretler ve yüksek faiz sarmalı milyonlarca vatandaşı borç batağına sürüklerken, iktidarın uyguladığı ekonomi politikalarının yükü dar gelirlinin omuzlarına binmeye devam ediyor" dedi.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekonomik Kriz İşçilerin Sırtında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği Yazıyı kaldırınca müdahale geldi 19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği! Yazıyı kaldırınca müdahale geldi
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu İfade verdi Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi
6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca... 6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...
Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu
Hakan Safi büyük oynuyor Ünlü hocayla görüştü, Fenerbahçe’ye getirecek Hakan Safi büyük oynuyor! Ünlü hocayla görüştü, Fenerbahçe'ye getirecek
İsrail, Sumud Filosu’na yine saldırdı İşte o anlar İsrail, Sumud Filosu'na yine saldırdı! İşte o anlar

11:07
MSB NATO’ya sundu Türkiye’den kritik askeri yakıt hamlesi
MSB NATO'ya sundu! Türkiye'den kritik askeri yakıt hamlesi
10:57
Aziz Yıldırım çıldırdı İki yıldız golcü birden getiriyor
Aziz Yıldırım çıldırdı! İki yıldız golcü birden getiriyor
10:46
Şener Üşümezsoy, Malatya depremini 2 hafta önce bilmiş Dikkat çeken uyarı
Şener Üşümezsoy, Malatya depremini 2 hafta önce bilmiş! Dikkat çeken uyarı
10:11
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü Tepkiler büyüyünce özür diledi
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü! Tepkiler büyüyünce özür diledi
10:03
Fenerbahçe’ye süper kaleci Ederson’u tarihe gömecek
Fenerbahçe'ye süper kaleci! Ederson'u tarihe gömecek
09:08
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 11:21:17. #7.12#
SON DAKİKA: Ekonomik Kriz İşçilerin Sırtında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.