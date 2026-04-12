Prof. Dr. Seyfettin Gürsel: Merkez Bankası Rezervlerinde 55 Milyar Dolar Erime, Döviz Krizi ve Enflasyon Tehlikesi
Prof. Dr. Seyfettin Gürsel: Merkez Bankası Rezervlerinde 55 Milyar Dolar Erime, Döviz Krizi ve Enflasyon Tehlikesi

12.04.2026 15:40
Bahçeşehir Üniversitesi BETAM Direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, savaşın etkisiyle Merkez Bankası rezervlerinin eridiğini ve bunun döviz kurunu etkileyebileceğini belirtti. Enflasyonun yüzde 30'un altına düşmesinin zorlaştığına dikkat çeken Gürsel, Türkiye'nin ekonomik çıkmazda olduğunu ifade etti.

Bahçeşehir Üniversitesi BETAM Direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, savaşın ilk ayında Merkez Bankası rezervlerinde yaklaşık 55 milyar dolar erime olduğunu vurgulayarak, rezervlerin erimesi nedeniyle Merkez Bankası'nın döviz kurunu tutamayabileceğini ve dövize hücum başlaması durumunda felaket yaşanabileceğini söyledi. Enflasyonun yüzde 30'un altına düşmesinin zorlaştığına dikkat çeken Gürsel, Türkiye'nin çıkmaz yolda olduğunu ifade etti.

Gürsel, enflasyonun yüzde 30 civarında takılı kalmasının ciddi bir sorun olduğunu belirterek, talep baskısının azaldığını ancak maliyet bazlı artışların devam ettiğini kaydetti. TL'nin değerlenmesinin enflasyonu düşürmeyi zorlaştırdığını ve Merkez Bankası'nın döviz satarak reel kuru korumaya çalıştığını, ancak ihracatçıların bundan şikayetçi olduğunu ekledi. Enflasyon hedeflerine ulaşılamayacağını ve firmaların yüksek enflasyon beklentilerinin katılık yarattığını vurguladı.

Orta Doğu savaşının devam etmesi durumunda petrol fiyatları ve ihracat kanalından ek enflasyon baskısı geleceğini, işsizliğin artabileceğini belirten Gürsel, savaşın rezerv erimesini hızlandırabileceğini ve Merkez Bankası'nın havlu atma riskiyle karşı karşıya kalabileceğini ifade etti. Yerli yatırımcının dövize yönelmesi durumunda kur patlaması yaşanabileceğini ve bunun felaketle sonuçlanabileceğini söyledi.

Enflasyonun 1.5-2 yılda yüzde 10'un altına indirilmesinin imkansız göründüğünü, inandırıcı politikalar gerektiğini ancak seçim döneminde bunun uygulanmayabileceğini belirten Gürsel, AKP'nin ekonomiyi düzeltmek yerine seçim kazanmak için başka araçlara yönelebileceğini öne sürdü. İstihdamda vahim bir tablo olduğunu, işsizlik oranlarının gerçeği yansıtmadığını ve gençlerin işgücünden çekildiğini ekledi.

Son olarak, savaş devam ederse vatandaşları daha kötü günlerin beklediğini, enflasyonun düşürülememesi ve hukukun kötüleşmesi nedeniyle ekonomik durumun daha da zorlaşabileceğini ifade etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Bahçeşehir Üniversitesi, Savaş ve Çatışma, Seyfettin Gürsel, Merkez Bankası, Türkiye, Ekonomi, Finans, Güncel, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Seyfettin Gürsel: Merkez Bankası Rezervlerinde 55 Milyar Dolar Erime, Döviz Krizi ve Enflasyon Tehlikesi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 16:55:20.
SON DAKİKA: Prof. Dr. Seyfettin Gürsel: Merkez Bankası Rezervlerinde 55 Milyar Dolar Erime, Döviz Krizi ve Enflasyon Tehlikesi - Son Dakika
