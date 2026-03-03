Ekonomik Program Eleştirisi - Son Dakika
Ekonomik Program Eleştirisi

03.03.2026 13:23
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dalgın, ekonomik programın halk yerine bankerler için çalıştığını savundu.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, "Ekonomik program kimin için çalışıyor" sorusuna, "Program Balıkesir için çalışmıyor. Onu biliyorum, değil mi? Süt üreticisi için çalışmıyor. Bursa için çalışmıyor, oradaki KOBI için çalışmıyor. Konya için çalışmıyor, oradaki sanayici çalışmıyor. Diyarbakır için çalışmıyor, oradaki tüccar için çalışmıyor. Bunu biliyorum çünkü sürekli sahadayım. Çalışmıyor yani. Program kimin için çalışıyor? Çalışıyorsa Londra'daki banker için çalışıyor" yanıtını verdi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, sosyal medya hesabından "Ekonomik program kimin için çalışıyor" başlığıyla bir video yayınladı. Dalgın şunları kaydetti:

"Sürekli bir T artı 2 formülüyle ilerleyen bir şey var"

"Şimdi problem için iki tane soru sorayım. Birincisi, program çalışıyorsa niye biz sürekli T artı 2 ile ilerliyoruz? T artı 2 ne demek? Enflasyon tek haneli olacak. Ne zaman olacak, bugünden iki yıl sonra. Mülakatın yapıldığı yıl artı 2. Bu şaşmıyor. 2023'te diyorsunuz, 2025'te olacak. 2024'te soruyorlar, 2026'da olacak. 2025'te soruyorlar, 2027'de olacak. Sürekli bir T artı 2 formülüyle ilerleyen bir şey var. Program çalışıyorsa bu niye böyle sürekli akıyor yani? Yıllar geçiyor, programın başarı günü de akıyor. T artı 2. Demek ki program çalışmıyor."

"Çalışıyorsa Londra'daki banker için çalışıyor"

İkincisi, daha büyük soru. Program kimin için çalışıyor? Şimdi program Balıkesir için çalışmıyor. Onu biliyorum, değil mi? Süt üreticisi için çalışmıyor. Bursa için çalışmıyor, oradaki KOBI için çalışmıyor. Konya için çalışmıyor, oradaki sanayici çalışmıyor. Diyarbakır için çalışmıyor, oradaki tüccar için çalışmıyor. Bunu biliyorum çünkü sürekli sahadayım. Organize sanayi bölgelerinde çalışmıyor, çarşı pazarlarda çalışmıyor, çiftliklerde çalışmıyor, tarlada çalışmıyor. Çalışmıyor yani. Program kimin için çalışıyor? Çalışıyorsa Londra'daki banker için çalışıyor. Bunu bir bilelim yani. Türkiye'ye yüksek faizle borç veren, Türk lirası faizden yararlanan, tekrar devize dönen kısa vadeli yetimciliğin için çalışıyor."

Kaynak: ANKA

