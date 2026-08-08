Amasya İl Müftülüğü Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü tarafından Yaz Kur'an Kursları kapsamında yürütülen "Ekrandan Uzaklaş, Camiye Yakınlaş" projesi çerçevesinde Bağımlılıkla Mücadele Resim Sergisi açıldı.

Hz. Ömer Cami bahçesinde düzenlenen serginin açılışına Amasya Vali Yardımcısı Adem Ünal, İl Müftüsü İbrahim Yavuz, kurum amirleri, Yaz Kur'an Kursu öğrencileri ve öğreticileri katıldı.

Sergide, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele temalı resimleri ile Yaz Kur'an Kursu öğrencilerinin hazırladığı filografi çalışmaları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Programda öğrencilerle birlikte kitap okuma etkinliği gerçekleştirilirken, Yeşilay bilgilendirme standı açtı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri ise geleneksel oyunlar ve çeşitli etkinliklerle çocuklara keyifli anlar yaşattı.