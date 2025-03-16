Ekranlardaki Olumsuz İçeriklere İmza Kampanyası - Son Dakika
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Ekranlardaki Olumsuz İçeriklere İmza Kampanyası

Büyük Aile Platformu, olumsuz gündüz kuşağı programlarına karşı imza kampanyası başlattı.

16.03.2025 11:16
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Büyük Aile Platformu, ulusal televizyon kanallarında yayınlanan gündüz kuşağı programlarının toplum üzerindeki olumsuz etkilerine yönelik başlattığı kampanya kapsamında topladığı imzaları, gerekli düzenlemelerin yapılması için ilgili kurumlara ulaştıracak.

Platform, son yıllarda televizyon programlarında, çocuk istismarı, cinsel taciz, saldırı, şiddet ve cinayet gibi unsurların işlenmesi, reyting uğruna toplumun genel ahlakına zarar veren içeriklerin yaygınlaşması, şiddet ve entrikayla çarpık ilişki ağlarının sıradanlaştırılarak normalleştirilmesi gibi olumsuzlukların artması nedeniyle harekete geçti.

Bu konuda farkındalık oluşturmak için imza kampanyası başlatan platform, Türkiye'nin 81 ilinde söz konusu programlara düzenleme yapılması için imza toplamaya başladı.

Kamuoyu oluşturulması hedeflenen kampanya sonucunda toplanan imzalar, gerekli düzenlemelerin yapılması talebiyle ilgili kurumlara teslim edilecek.

"Aileyi bozmaya çalışan tüm unsurlarla mücadele veriyoruz"

Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Serdar Eryılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, platformun Türkiye'nin 81 ilinde 400'den fazla, her kesimden, ideolojiden, siyasi görüşten, yaşam tarzından sivil toplum kuruluşu üyesi bulunduğunu belirtti.

Ortak paydalarının aileyi korumak olduğunu ifade eden Eryılmaz, "Aileyi bozmaya çalışan tüm unsurlarla mücadele veriyoruz. Bizim mücadele alanımızdan birisi de imza kampanyaları. Daha önce LGBT propagandası yapan derneklerin kapatılmasıyla alakalı 150 bin ıslak imza toplayıp Meclis'imize sunmuştuk. Şimdiki imza kampanyamız da 'Ekranlarda çürümeye dur de.' şeklinde başlattığımız ve öncelikle gündüz kuşağı diye adlandırdığımız, 'kadın programları' diye söyleniyor, onların yasaklanması ya da ıslahıyla ilgili." diye konuştu.

Eryılmaz, "Programlar tamamen ekranlardan kaldırılsın" demediklerini ama programların içeriği itibarıyla aile değerlerine zarar verdiğini anlatarak, "Bununla ilgili ülke sathında bir imza kampanyası, şikayet kampanyası başlattık. Şimdi imzadaki muradımız şu; biz arzu ediyoruz ki, bu gündüz kuşağı programları aile değerlerimize dönük güzel içerikler, güzel muhtevalar sunsunlar." ifadelerini kullandı.

"Sağlık", "iyi anne, baba olmak", "aile içi iletişim" gibi güzel birçok konunun yer aldığı gündüz programları da olduğunu dile getiren Eryılmaz, bahsettikleri gündüz kuşağı programlarında ise insanların özel hayatlarının anlatıldığını ve bazı konuların akılalmaz boyutlara ulaştığını söyledi.

"Vatandaşlarımızın rahatsız olduklarını biliyoruz"

Serdar Eryılmaz, bu tür şeylerin yayınlamasına yönelik bir düzenleme getirilmesini istediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Konuyla alakalı hem ilgili bakanlıklar hem RTÜK'le görüştük. Cezalar kesiliyor ancak bunlar caydırıcı olmuyor. Bu programlar cezalarını ödüyorlar. Televizyon kanalları sırf reyting uğruna bu programları devam ettiriyor. Programların devam etmesinde mahsur yok ama içeriğinin bu şekilde olması bizim için son derece mahsurlu. Biz burada tüm ülkedeki vatandaşlarımızın, Türk vatandaşlarımızın bundan rahatsız olduklarını biliyoruz. Sadece çıkıp böyle kapatılsın demiyoruz. Bilimsel çalışmalarımız, saha araştırmalarımız var."

Saha araştırmalarında, aslında izleyenlerin de durumdan rahatsız olduklarını gördüklerini ifade eden Eryılmaz, "Yani izlediğini söyleyen annelerimiz, ablalarımız, hanımefendiler, ev hanımları aslında durumdan rahatsızlar. Biz saha araştırmasıyla bunu fark ettiğimizde hemen ilgili makamlarla görüştük. Bunların muhakkak yasaklanması lazım." dedi.

Eryılmaz, bu durumun bir başka boyutu daha olduğunu kaydederek, "Siz şimdi ekranlarda bu çarpık ilişkileri, cinsel tacizleri, şiddeti bu kadar alenen söylediğinizde aslında bir şeyleri meşrulaştırmış oluyorsunuz. Bunu izleyen, içerisinde kötülük olan insanlar da 'Bunu herkes yapıyor. Baksanıza her gün televizyonlarda çıkıp anlatıyorlar. Demek ki ben anormal değilim. Bunu ben de yapabilirim.' diyor. Onları azmettirmiş oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İmza kampanyası 1 Mayıs'a kadar devam edecek

Platformun 400'den fazla sivil toplum kuruluşuyla sokaklarda imza topladığını belirten Eryılmaz, şunları kaydetti:

"81 ilde valilikler nezdinde izinler alınmış, belediye başkanlarına, belediye başkanlıklarına bilgi verilmiş şekilde bu imza kampanyalarını yürütüyoruz. Ayrıca 40'tan fazla şehirde de aile platformları var. Büyük Aile Platformunun ülke genelinde yürüttüğü bu çalışmanın illerde izdüşümü olan aile platformları var. Onlar da bu imza kampanyasına destek veriyor. Bu kampanya sonunda en az 150 bin ıslak imzaya ulaşabilirsek bunu TBMM'ye, Cumhurbaşkanı'mıza ve RTÜK'e sunacağız. Vatandaşımızın T.C. kimlik numarasını, isim, soy isim bilgilerini aldığımız bu formlarla doldurulmuş ıslak imzaları Meclis'e sunduğumuzda, TBMM bunu gündeme almak durumunda."

Eryılmaz, imza kampanyasının 1 Mayıs'a kadar devam edeceğini belirterek, "Biz aslında yani ramazan sonunda, bayram gibi sonlandırmayı düşünüyorduk. Ancak çok fazla talep var Anadolu'dan. Daha henüz imza kampanyasına yeni başlayanlar var, uzatılmasını istediler. Biz 1 Mayıs'a kadar bir süre tanıdık. 1 Mayıs'ta inşallah 150 bin değil, belki 200, 300 bin, belki yarım milyon imza toplamayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

İmza Kampanyası, Sivil Toplum, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekranlardaki Olumsuz İçeriklere İmza Kampanyası - Son Dakika

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