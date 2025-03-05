Ekrem İmamoğlu, Adliyede İfade Verdi

Güncel

İstanbul trafiğinde skandal görüntü! Arkadaki sürücü her şeyi kaydetti

2025\'te Avrupa\'daki en iyi rotalar belli oldu! Türkiye de listede

(İSTANBUL) İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite yatay geçişi ve diplomasına ilişkin soruşturma kapsamında ifade için geldiği İstanbul Adliyesi'nden ayrıldı. İmamoğlu'nun adliyedeki işlemi yaklaşık bir saat sürdü.

Türkiye Belediyeler birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında üniversite yatay geçişi ve diplomasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından YÖK tarafından hazırlandığı belirtilen bir rapor doğrultusunda soruşturma başlatılmıştı. İmamoğlu, soruşturma kapsamında ifade vermek için bu sabah 08.50 sıralarında İstanbul Adliyesi'ne giriş yaptı. 09.00 sıralarında ifade işlemleri başlayan İmamoğlu, yaklaşık bir saat sonra adliyeden ayrıldı.

Dün Halk TV ve İstanbul Barosu davaları başta olmak üzere çok sayıda davanın görüldüğü adliye çevresinde alınan olağanüstü önlemlerin bugün de devam ettiği gözlendi.

Avukatı suç duyurusunda bulunduklarını açuklamıştı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan konuya ilişkin dün yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun üniversite yatay geçişi ve diplomasına ilişkin YÖK Raporu'nu hazırlayan 5 kişi hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs", "görevini kötüye kullanma", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "resmi belgeyi gizleme", "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" ve "iftira" suçları kapsamında suç duyurusunda bulunduklarını duyurmuştu. Pehlivan, 1991 ve 1992 yılında Girne Amerikan Üniversitesi'nden mezun olarak YÖK'ten denklik alan öğrencilerin belgesini de ortaya koymuştu.