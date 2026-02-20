Ekrem İmamoğlu: "Gençlerin Bilgisi, Yeteneği ve Emeği Karşılığını Bulacak" - Son Dakika
Ekrem İmamoğlu: "Gençlerin Bilgisi, Yeteneği ve Emeği Karşılığını Bulacak"

20.02.2026 15:57  Güncelleme: 17:10
CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'deki gençler için adil fırsatlar sunacak bir ekonomi vaat etti. İşsizlik ve eğitim sorunlarına dikkat çeken İmamoğlu, liyakat ve şeffaflık vurgusu yaptı.

(ANKARA) - CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kolay yoldan zenginleşenlerin değil, emeğiyle üretenlerin kazandığı bir Türkiye'yi kuracağız. Liyakati esas alan, torpile kapalı, şeffaf bir kamu düzeni inşa edeceğiz. Özel sektörde adil rekabeti sağlayacağız. Gençlerin bilgisi, yeteneği ve emeği karşılığını bulacak. Helal kazançla onurlu ve müreffeh bir hayat bir ayrıcalık değil, herkes için ulaşılabilir bir gerçek olacak. ve o zaman gençler hayallerini başka ülkelerde değil vatanlarında gerçekleştirmek için plan yapacak" dedi.

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 6,5 milyon genç ne eğitimine devam ediyor ne de çalışıyor. Üniversite diploması alan her üç gençten biri iş bulamıyor. Bu tablo heba edilen hayatların, ertelenen hayallerin fotoğrafıdır. Sevgili gençler, içinde bulunduğunuz durum kader değil. Bu ülkenin potansiyeli var, bu ülkenin çalışkan ve pırıl pırıl gençleri var. Beraber mücadele edecek ve değiştireceğiz. Önce hukuku ve demokrasiyi ayağa kaldıracağız. Adaletin olduğu yerde güven olur; güvenin olduğu yerde yatırım, üretim ve istihdam büyür."

Kolay yoldan zenginleşenlerin değil, emeğiyle üretenlerin kazandığı bir Türkiye'yi kuracağız. Liyakati esas alan, torpile kapalı, şeffaf bir kamu düzeni inşa edeceğiz. Özel sektörde adil rekabeti sağlayacağız. Gençlerin bilgisi, yeteneği ve emeği karşılığını bulacak. Helal kazançla onurlu ve müreffeh bir hayat bir ayrıcalık değil, herkes için ulaşılabilir bir gerçek olacak. ve o zaman gençler hayallerini başka ülkelerde değil vatanlarında gerçekleştirmek için plan yapacak."

