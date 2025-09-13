Bu sözler İmamoğlu'nun başına dert oldu! Siyasi yasak da talep edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bu sözler İmamoğlu'nun başına dert oldu! Siyasi yasak da talep edildi

Bu sözler İmamoğlu\'nun başına dert oldu! Siyasi yasak da talep edildi
13.09.2025 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu hakkında bir kişiye yönelik sarf ettiği ''Çirkin siyasetine devam et, sen bayağı çirkinsin'' sözleri nedeniyle ''hakaret'' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede İmamoğlu için siyasi yasak da talep edildi.

Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na bir dava daha açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 26 Ekim 2024'te müşteki Serkan Şahin'in Bakırköy'de düzenlenen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı alanında dolaştığı sırada tesadüfen sanık Ekrem İmamoğlu'nu gördüğü belirtildi.

BU SÖZLER İMAMOĞLU'NUN BAŞINA BELA OLDU

İddianamede, müşteki Şahin ve sanık İmamoğlu arasında 3-5 metre mesafe bulunduğu esnada müştekinin diğer bir kişiye, "Burada geziyor da şehit oldu askerimiz. Ne olacak şimdi? Dün makamında ağırladı Zeydan'ı." dediği sırada sanık İmamoğlu'nun söyleneni duyduğu, müştekiye "Sakinleş konuşuruz seninle zamanı gelince. Sen siyaset yapmaya devam et aslanım. Çirkin siyasetine devam et, sen bayağı çirkinsin." şeklinde cevap vermesi üzerine şikayetçi olduğu aktarıldı.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Ekrem İmamoğlu sarf edilen sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığını savundu.

UZLAŞTIRMACI GÖREVLENDİRİLDİ

İmamoğlu, bunun nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olduğunu öne sürerek, sarf edilen sözlerin müştekinin şahsiyetine değil, eylemine yönelik dile getirildiğini iddia etti.

Sanığın eyleminin uzlaştırma kapsamına giren suçlardan olması nedeniyle uzlaştırmacı görevlendirildiği kaydedilen iddianamede, 28 Temmuz 2025'de uzlaştırma raporunda müşteki ve sanık arasında uzlaşma sağlanamadığının anlaşıldığı belirtildi.

SİYASİ YASAK DA İSTENDİ

İddianamede, başka suçtan tutuklu olan sanık Ekrem İmamoğlu hakkında "hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya hapis cezası talep edildi. Ayrıca İmamoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu (TCK) 53. maddesi kapsamında siyasi yasak istendi. Değerlendirmek üzere Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi.

Kaynak: AA

Ekrem İmamoğlu, istanbul, Politika, Siyaset, Güncel, Sözler, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu sözler İmamoğlu'nun başına dert oldu! Siyasi yasak da talep edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • ekenel:
    ne yaparsanız yapın imamoğlu nu yıkamayacaksınız ne kadar saçma sapan şeyler ile uğraşıyorlar ama yıkamayacaksınız nokta…….. 139 169 Yanıtla
    Ae5114261:
    sanada ekremede .... 37 44
  • Necdet null:
    her şeye dava açılıyor sonunda niye nefes aldın diye davada açarlar 136 58 Yanıtla
  • Sedat Gün:
    asıl davaları sulandırmaktan başka işe yaramaz.. 94 17 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    herkim ne yaptıysa cezasını çeksin 69 22 Yanıtla
  • mossi :
    kurt kuzuya demişki benim suyumu kirketiorsun seni yicem.kuzuda sen daha yukardan içiyosun kirletmiyorum suyunu..hayır yicem demiş kurt, kirletiyorsun 69 18 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler’den 90’a füze Arda Güler'den 90'a füze
Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor
NATO’dan Rusya’ya gözdağı gibi girişim: Doğu Gözcüsü NATO'dan Rusya'ya gözdağı gibi girişim: Doğu Gözcüsü
Kırmızı ışıkta 30 kurşunla infaz edilen kuzenlerin katilleri 3,5 yıl sonra yakalandı Kırmızı ışıkta 30 kurşunla infaz edilen kuzenlerin katilleri 3,5 yıl sonra yakalandı
Tarihi maça damga vuran an Kostas Sloukas gözyaşlarını tutamadı Tarihi maça damga vuran an! Kostas Sloukas gözyaşlarını tutamadı
Tutuklu bulunan Resul Emrah Şahan, İBB soruşturmasında da tutuklu yargılanacak Tutuklu bulunan Resul Emrah Şahan, İBB soruşturmasında da tutuklu yargılanacak

21:56
Cengiz Ünder’den Beşiktaş’a hayat öpücüğü Beşiktaş, RAMS Başakşehir’i 901’de yıktı
Cengiz Ünder'den Beşiktaş'a hayat öpücüğü! Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i 90+1'de yıktı
20:28
Rus İHA’sı bu kez Romanya hava sahasını ihlal etti, F-16’lar peş peşe havalandı
Rus İHA’sı bu kez Romanya hava sahasını ihlal etti, F-16’lar peş peşe havalandı
19:41
Araca yanaştı, biber gazını sıktı Trafikte dehşet anları
Araca yanaştı, biber gazını sıktı! Trafikte dehşet anları
17:41
Özgür Özel “bomba“ diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
Özgür Özel "bomba" diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
17:31
Eurovision öncesi 5 ülkeden ’’İsrail varsa biz yokuz’’ resti: Gözler Azerbaycan’a çevrildi
Eurovision öncesi 5 ülkeden ''İsrail varsa biz yokuz'' resti: Gözler Azerbaycan'a çevrildi
17:02
İmamoğlu’nun duruşma salonundaki görüntülerine ilişkin soruşturma
İmamoğlu'nun duruşma salonundaki görüntülerine ilişkin soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2025 22:16:35. #7.11#
SON DAKİKA: Bu sözler İmamoğlu'nun başına dert oldu! Siyasi yasak da talep edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.