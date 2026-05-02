Ekrem İmamoğlu: "Halkın Oyuyla İş Başına Gelmiş Yöneticilerin Yargılanması, Seçmen İradesine Karşı Ağır Bir Hak İhlali ve Hukuksuzluktur"

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) başkan seçimlerinde yaşanan arbede nedeniyle okunması yarım kalan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajının tam metnini paylaştı. İmamoğlu, mesajında tutuklu yargılanan yerel yöneticilere dikkati çekerek, "Demokratik bir ülkede, halkın oyu ve güveniyle iş başına gelmiş yöneticilerin tutuklu olarak yargılanması, yalnızca o kişiler için ağır bir hukuksuzluk örneği değildir. Seçmen iradesine ve demokratik hukuk düzenine karşı işlenmiş, onarılması güç, son derece ağır bir hak ihlali ve hukuksuzluk da teşkil eder. Böylesi bir hukuksuzluğa karşı çıkmak, hangi siyasi partiden olursa olsun tüm yerel yöneticilerin görevi ve sorumluluğudur" ifadelerine yer verdi.

TBB'nin başkan ve yetkili organlarının seçimi için yapılan toplantıda, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajının okunmasına bazı AK Partili belediye başkanlarının tepki göstermesi üzerine salonda arbede yaşanmıştı.

İmamoğlu, mesajında ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal koşullara vurgu yaparak, milletin çıkarları doğrultusunda yerel yönetimleri destekleyen çalışmaların önemine değindi. İmamoğlu, "Ülkemizin içinde bulunduğu zor koşullar altında, milletimizin çıkarları doğrultusunda, birliğimizin, tüm varlığı ve azmiyle, yerel yönetimleri destekleyen çalışmalarını takdirle karşılıyor, sizlere bu çalışmaları devam ettirdiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. İmamoğlu ayrıca, meclis toplantısının olağanüstü bir dönemde yapıldığını belirterek, seçimin millet adına hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Tutuklu yargılama ağır bir hukuksuzluk örneğidir"

Mesajının devamında yargıdaki uygulamalara ve demokratik değerlere yönelik eleştirilerini sıralayan İmamoğlu, halkın güvenini kazanarak göreve gelmiş yöneticilerin tutuklu yargılanmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Demokratik bir ülkede, halkın oyu ve güveniyle iş başına gelmiş yöneticilerin tutuklu olarak yargılanması, yalnızca o kişiler için ağır bir hukuksuzluk örneği değildir. Aynı zamanda seçmen iradesine ve demokratik hukuk düzenine karşı işlenmiş, onarılması güç, son derece ağır bir hak ihlali ve hukuksuzluk da teşkil eder. Böylesi bir hukuksuzluğa karşı çıkmak, hangi siyasi partiden olursa olsun tüm yerel yöneticilerin görevi ve sorumluluğudur. Aynı sorumluluk, sadece hukuksuzluklara karşı durmakla sınırlı değildir, kamu kaynaklarının kullanımında adaleti, şeffaflığı ve hesap verebilirliği tesis etmek de yerel yönetim anlayışımızın temelini oluşturmalıdır."

"İmtiyaz değil adalet, menfaat değil hakkaniyet"

Yerel yönetim anlayışının temelinde şeffaflık ve hesap verebilirlik olması gerektiğini kaydeden İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanlığı döneminde hayata geçirdikleri uygulamalara atıfta bulundu. "İmtiyaz değil adalet, menfaat değil hakkaniyet" ilkesini merkeze koyduklarını belirten İmamoğlu, "Uzun yıllar sonra ilk kez sistemli, ölçülebilir ve denetlenebilir bir dağıtım mekanizmasını hayata geçirdik. Yaklaşım ve vizyonumuz liyakati esas alan, hiçbir ayrıcalığa yer vermeyen, hakkaniyeti merkeze koyan bir yönetim anlayışının da somut ifadesidir" dedi. İmamoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yerel yönetimlerin tamamına eşit mesafede duran bu anlayışın, vatandaşlarımızın güvenini pekiştirecek en önemli zemin olduğuna inanıyorum. Aynı anlayış ve ilkelerle bayrak yarışını üstün başarıyla yürüten başkanlarımız Sayın Zeydan Karalar ve Sayın Vahap Seçer ile tüm encümen üyesi başkanlarına şükranlarımı sunuyorum. Bize yönelen tüm hukuksuz girişimlere rağmen bu anlayışla milletimize hizmet etmekten vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha dile getirmek isterim."

Bugün yapılacak meclis toplantısında, tutuklu bulunan tüm belediye başkanlarımızın ve belediye kadrolarımızın tutuksuz yargılanmasının; demokrasi ve milli egemenlik açısından taşıdığı önemi vurgulayan kararın oy birliğiyle alınmasını umut ediyorum. Atacağınız bu tarihi adım milletimizin demokrasiye, adalete ve huzura duyduğu hasret ve inancın da açık bir ifadesi olarak tarihe geçecektir. Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı'nın ülkemiz adına hayırlı, verimli çalışma ve kararlara vesile olmasını temenni ediyorum."