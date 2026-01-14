İmamoğlu'ndan, İstanbul'daki Billboardlara İlişkin Ak Parti'ye Tepki: 'Hakikate İhanet Eden, Millete İhanet Eder' - Son Dakika
İmamoğlu'ndan, İstanbul'daki Billboardlara İlişkin Ak Parti'ye Tepki: 'Hakikate İhanet Eden, Millete İhanet Eder'

14.01.2026 19:41  Güncelleme: 23:03
CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin İstanbul'daki billboardlarına tepki göstererek iktidarın gerçeklerden kaçtığını ve halka yalan söylediğini ifade etti.

(ANKARA)- CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti'ni İstanbul'un çeşitli yerlerine astığı billboardlara ilişkin, "Hakikate bakmaya cesaret edemeyen iktidar, kara çalmaya, yalana, iftiraya sığınıyor. Binlerce sayfa iddianame yazdınız, halka anlatamadınız. Binlerce billboardı gerçeği çarpıtan afişlerle donattınız, yine halka anlatamayacaksınız. Çünkü hakikate ihanet eden, millete ihanet eder. Oysa bu millet, kendi gerçeğini billboardlardan değil mutfağından biliyor" dedi.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti tarafından İstanbul'un çeşitli yerlerine asılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiren billboardlara ilişkin Cumhhurrbaşkanlığı Aday Ofisi'nden açıklama yaptı. İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"31 Mart 2019 gecesini hatırlarsınız. İstanbul'un her tarafında kazandık afişleri asıldı. Ama afişlerde kazanan değil, kaybedenler vardı. O gün hakikati aşındırmanın bedelini daha büyük kaybederek ödediler.

Hakikate bakmaya cesaret edemeyen iktidar, kara çalmaya, yalana, iftiraya sığınıyor. Binlerce sayfa iddianame yazdınız, halka anlatamadınız. Binlerce billboard'u gerçeği çarpıtan afişlerle donattınız, yine halka anlatamayacaksınız. Çünkü hakikate ihanet eden, millete ihanet eder. Oysa bu millet, kendi gerçeğini billboardlardan değil mutfağından biliyor. Pazardan biliyor. Okulda aç kalan çocuğundan, umutsuz gencinden, yoklukla sınanan emeklisinden biliyor.

Şimdiden kaybetme kampanyanız hayırlı olsun. İstanbul'da millet sizi hayatından sildi, şimdi sıra Türkiye'de. Millet kazanacak."

Kaynak: ANKA




