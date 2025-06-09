Ekrem İmamoğlu'ndan Ferdi Zeyrek'e Taziye Mesajı

(ANKARA) - CHP'nin Silivri'de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesine ilişkin, "Canım tarif edemeyeceğim kadar çok yandı. Çok ama çok üzgünüm. Allah rahmetiyle muamele eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesinin, sevenlerinin ve Manisalı hemşerilerimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli sosyal medya hesabından, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatıyla ilgili taziye mesajı paylaşıldı.

İmamoğlu'nun mesajı şöyle:

"Canım tarif edemeyeceğim kadar çok yandı. Çok ama çok üzgünüm. Çalışkan, dürüst, heyecanlı, başarılı, samimi, kendini Manisa'ya adadığını bildiğim, canımız, yol arkadaşımız, kardeşimiz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'i kaybetmenin tarifsiz üzüntüsünü yaşıyorum. Allah rahmetiyle muamele eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesinin, sevenlerinin ve Manisalı hemşerilerimizin başı sağ olsun."