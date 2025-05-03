Ekrem İmamoğlu'ndan Kamu Çalışanlarına Müjde - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'ndan Kamu Çalışanlarına Müjde

Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Marmara Kapalı Cezaevi'nden kamu çalışanlarına umut verici mesajlar iletti. İmamoğlu, liyakat temelli bir yönetim anlayışı ile herkesin eşit fırsatlara sahip olacağını ve adaletli bir sistem inşa edeceklerini belirtti.

03.05.2025 10:47  Güncelleme: 10:48
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(ANKARA) - Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Partizanlıktan, ayrımcılıktan sağa sola savrulmuş, kamuda hak ettiği yeri ve konumu elde edememiş tüm kamu çalışanlarına sesleniyorum: Sizler bizim inşa edeceğimiz şeffaf, katılımcı, akıldan, bilimden, doğrudan, adaletten yana sistemimizle ve liyakate, performansa dayalı düzenlemelerle huzura kavuşacaksınız. Birlikte çocuklarımıza ve gençlerimize çok güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti devleti emanet edeceğiz" dedi.

Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstabul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"İBB'yi kazıdılar, altından liyakat çıktı. Cezaevine attığınız yol arkadaşlarımın özgeçmişlerini okuyunca herkes ne kadar liyakatli kadrolar kurduğumuzu gördü. Bu ülkenin iyi yetişmiş insanları var, binbir zorluğa rağmen kendini geliştirmiş evlatları var. Dürüst, çalışkan, aklı hür vicdanı hür milyonlarca genci var. Bursu, işi ve fırsatı daima hak edene sunduk. Şimdi sıra tüm Türkiye sathına bunu yaymakta. Ülkemizde yıllardır kamuda yaşanan her türlü çalışan adaletsizliğini, kamuda işe giriş hukuksuzluğunu, torpili, adam kayırmacılığı biz sonlandıracağız. Partizanlıktan, ayrımcılıktan sağa sola savrulmuş, kamuda hak ettiği yeri ve konumu elde edememiş tüm kamu çalışanlarına sesleniyorum: Sizler bizim inşa edeceğimiz şeffaf, katılımcı, akıldan, bilimden, doğrudan, adaletten yana sistemimizle ve liyakate, performansa dayalı düzenlemelerle huzura kavuşacaksınız.

İktidarımızda; etkili, verimli, hakkını veren insan kaynakları yönetim modelimizle mutlu, huzurlu bir ortamda, güvenceli bir biçimde milletimize büyük bir onurla hizmet edeceksiniz. Kime yakın olduğuna, ideolojisine, inançlarına, dinine, diline, ırkına vs bakmadan herkese eşit fırsat sunacak, işini dürüstçe yapan hiç kimseye rövanşist bir duyguyla yaklaşmayacağız. Hep birlikte çok güzel işler başaracağız. Birlikte çocuklarımıza ve gençlerimize çok güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti devleti emanet edeceğiz. Bizim kadromuz bu ülkenin 86 milyon vatansever insanıdır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu'ndan Kamu Çalışanlarına Müjde - Son Dakika

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