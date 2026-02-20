Ekrem İmamoğlu'ndan Muhalefete Çağrı: "Türkiye'yi Yeniden İnşa Etmek İçin Birlikte Düşünmemiz, Ortak Akıl Üretmemiz Artık Kaçınılmazdır"

(ANKARA) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, muhalefete çağrı yaparak, "Bütün muhalefete tarihi bir sorumluluk düşmektedir. Toplumsal birliği ve bütünlüğü sağlamak, Cumhuriyetimizi korumak, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü tahkim etmek, müreffeh bir Türkiye'yi yeniden inşa etmek için birlikte düşünmemiz, ortak akıl üretmemiz artık kaçınılmazdır" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından muhalefete çağrıda bulundu.

"Muhalefete çağrımdır" başlıklı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve liyakatsiz ekonomi yönetimi nedeniyle Türkiye'nin her alanda kaybeden bir ülke olmaya devam ettiğini belirten İmamoğlu, "Ülkenin, devletin, yürütme, yasama ve yargının tek kişinin yetkisine bırakıldığı bu ucube sistemde adalet sistemine güvensizlik yüzde 80'i aşmıştır. Adaletsizlik, devletin temelini sarsacak duruma gelmiştir. Yarınların daha iyi olmayacağına inananların oranı yüzde 70'lerde, meşruiyetini kaybetmiş iktidarın oy oranı yüzde 20 seviyesindedir" ifadelerini kullandı."

Eğitimdeki başarısızlığın, umutsuzluğun ve geleceğe dair belirsizliğin gençleri tüketen bir beka sorunu olduğunu söyleyen İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Hep daha iyiyi değil, daha kötüyü konuşan, indirimleri değil zamları bekleyen Türkiye artık yorulmuştur. Korku, kaygı, endişe iklimi sebebiyle konuşamayan milletimizin mutsuzluğu, huzursuzluğu ve güvensizliği derinleşmeye devam etmektedir. Bütün muhalefete tarihi bir sorumluluk düşmektedir. Toplumsal birliği ve bütünlüğü sağlamak, Cumhuriyetimizi korumak, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü tahkim etmek, müreffeh bir Türkiye'yi yeniden inşa etmek için birlikte düşünmemiz, ortak akıl üretmemiz artık kaçınılmazdır."

Seçimlerin adil, eşit ve güvenli bir ortamda yapılması için sorumluluk duygusuyla çalışmak muhalefet olarak hepimizin tarihi sorumluluğudur. Milletin sandıktaki iradesinin eksiksiz tecellisi için hep birlikte düşünmeli ve çalışmalıyız. Türkiye'nin geleceği için tarihi sorumluluğumuzu gerçekleştirecek bir ortak aklı hep birlikte kurmalıyız. Türkiye'ye sahip çıkmalıyız."