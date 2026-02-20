Ekrem İmamoğlu'ndan Muhalefete Çağrı: "Türkiye'yi Yeniden İnşa Etmek İçin Birlikte Düşünmemiz, Ortak Akıl Üretmemiz Artık Kaçınılmazdır" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ekrem İmamoğlu'ndan Muhalefete Çağrı: "Türkiye'yi Yeniden İnşa Etmek İçin Birlikte Düşünmemiz, Ortak Akıl Üretmemiz Artık Kaçınılmazdır"

20.02.2026 11:40  Güncelleme: 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, muhalefete tarihi sorumluluk çağrısında bulunarak, Türkiye'nin geleceği için toplumsal birliği sağlamak, demokrasiyi korumak ve ortak akıl üretmek gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, muhalefete çağrı yaparak, "Bütün muhalefete tarihi bir sorumluluk düşmektedir. Toplumsal birliği ve bütünlüğü sağlamak, Cumhuriyetimizi korumak, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü tahkim etmek, müreffeh bir Türkiye'yi yeniden inşa etmek için birlikte düşünmemiz, ortak akıl üretmemiz artık kaçınılmazdır" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından muhalefete çağrıda bulundu.

"Muhalefete çağrımdır" başlıklı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve liyakatsiz ekonomi yönetimi nedeniyle Türkiye'nin her alanda kaybeden bir ülke olmaya devam ettiğini belirten İmamoğlu, "Ülkenin, devletin, yürütme, yasama ve yargının tek kişinin yetkisine bırakıldığı bu ucube sistemde adalet sistemine güvensizlik yüzde 80'i aşmıştır. Adaletsizlik, devletin temelini sarsacak duruma gelmiştir. Yarınların daha iyi olmayacağına inananların oranı yüzde 70'lerde, meşruiyetini kaybetmiş iktidarın oy oranı yüzde 20 seviyesindedir" ifadelerini kullandı."

Eğitimdeki başarısızlığın, umutsuzluğun ve geleceğe dair belirsizliğin gençleri tüketen bir beka sorunu olduğunu söyleyen İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Hep daha iyiyi değil, daha kötüyü konuşan, indirimleri değil zamları bekleyen Türkiye artık yorulmuştur. Korku, kaygı, endişe iklimi sebebiyle konuşamayan milletimizin mutsuzluğu, huzursuzluğu ve güvensizliği derinleşmeye devam etmektedir. Bütün muhalefete tarihi bir sorumluluk düşmektedir. Toplumsal birliği ve bütünlüğü sağlamak, Cumhuriyetimizi korumak, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü tahkim etmek, müreffeh bir Türkiye'yi yeniden inşa etmek için birlikte düşünmemiz, ortak akıl üretmemiz artık kaçınılmazdır."

Seçimlerin adil, eşit ve güvenli bir ortamda yapılması için sorumluluk duygusuyla çalışmak muhalefet olarak hepimizin tarihi sorumluluğudur. Milletin sandıktaki iradesinin eksiksiz tecellisi için hep birlikte düşünmeli ve çalışmalıyız. Türkiye'nin geleceği için tarihi sorumluluğumuzu gerçekleştirecek bir ortak aklı hep birlikte kurmalıyız. Türkiye'ye sahip çıkmalıyız."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu'ndan Muhalefete Çağrı: 'Türkiye'yi Yeniden İnşa Etmek İçin Birlikte Düşünmemiz, Ortak Akıl Üretmemiz Artık Kaçınılmazdır' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan’dan ’’İyiyim’’ mesajı Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan'dan ''İyiyim'' mesajı
Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı
Sivasspor’a -40 puanlı Adana Demirspor’dan çelme Sivasspor'a -40 puanlı Adana Demirspor'dan çelme
Yasemin Kaya Allen’in ’Isırmalık’ yorumu dikkat çekti Yasemin Kaya Allen'in 'Isırmalık' yorumu dikkat çekti

12:20
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
12:17
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
11:56
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
11:47
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
11:10
Dilencinin önündeki gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani
Dilencinin önündeki gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani
10:53
Teravih namazına giden kayınvalide ile gelin, evlerine tabutta döndü
Teravih namazına giden kayınvalide ile gelin, evlerine tabutta döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 13:02:59. #7.11#
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'ndan Muhalefete Çağrı: "Türkiye'yi Yeniden İnşa Etmek İçin Birlikte Düşünmemiz, Ortak Akıl Üretmemiz Artık Kaçınılmazdır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.