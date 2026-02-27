Tutuklu İmamoğlu: Eski Başbakanlarımızdan Necmettin Erbakan'ı Vefat Yıldönümünde Rahmetle Anıyorum - Son Dakika
Tutuklu İmamoğlu: Eski Başbakanlarımızdan Necmettin Erbakan'ı Vefat Yıldönümünde Rahmetle Anıyorum

27.02.2026 21:04  Güncelleme: 06:08
Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, eski Başbakan Necmettin Erbakan'ı vefat yıldönümünde rahmetle andı ve siyasetteki farklı fikirlerin zenginlik olduğunu vurguladı.

(ANKARA)- CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, "Milli Görüş hareketinin kurucusu, eski Başbakanlarımızdan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefat yıldönümünde rahmetle anıyorum." diyerek vefat eden tüm devlet adamlarını yad etti.

İstanbul Silivri'deki Marmara Cezevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, eski Başbakan Necettin Erbakan'ın ölüm yıldönümüne ilişkin bir mesaj paylaştı.

İmamoğlu'nun  Cumhurbaşkanlığı çalışmaları için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Siyasetin farklı fikirleri tehdit değil zenginlik saydığı, rekabetin asaletle yürütüldüğü günlere ait bu kareleri görmek artık neredeyse imkansız. Milli Görüş hareketinin kurucusu, eski Başbakanlarımızdan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefat yıldönümünde rahmetle anıyorum. Devlet ciddiyetini, feraseti ve zarafeti temsil eden tüm devlet adamlarını saygıyla yad ediyorum."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tutuklu İmamoğlu: Eski Başbakanlarımızdan Necmettin Erbakan'ı Vefat Yıldönümünde Rahmetle Anıyorum
