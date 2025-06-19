Ekrem İmamoğlu'ndan Tutuklamalara Sert Tepki - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'ndan Tutuklamalara Sert Tepki

Ekrem İmamoğlu\'ndan Tutuklamalara Sert Tepki
19.06.2025 12:53
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CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik tutuklamalara ilişkin eleştirilerde bulunarak, yargı sürecinin evrensel hukuka aykırı olduğunu belirtti. Beylikdüzü Belediye Başkanı'nın sağlık sorunlarını vurgulayan İmamoğlu, uygulanan baskıların insanlık onuruna aykırı olduğunu ifade etti.

(İSTANBUL) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik operasyonlar kapsamındaki tutuklamalara ilişkin, "Tutuklu yargılayarak, yargılama sürecini evrensel hukuka aykırı bir biçimde cezaya çeviriyorsunuz. 'Atalım içeri sonra bir şekilde delil buluruz' diyorsunuz. Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık gibi uzun yıllar kanserle mücadele etmiş, içeride 15 kilo kaybetmiş pırlanta gibi bir insana bile zulmediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun açıklaması, X'teki Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşıldı. İBB'ye yönelik operasyonlardaki tutuklamalara tepki gösteren İmamoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sabahın köründe evlerini basarak gözaltına aldığınız, pislik içinde günlerce tuttuğunuz, sonra uyduruk gerekçelerle tutukladığınız, suç makinası kişilerin tanıklığıyla iftira attığınız, ailesiyle/avukatıyla görüşemesin diye başka yerlere sürgün ettiğiniz, psikolojik baskı kurduğunuz, şantaj yaptığınız, tehdit ettiğiniz bu insanlar sizin esiriniz değil.

Türkiye'nin en iyi eğitimli, en donanımlı, en deneyimli, kamu ahlakına sahip insanlarına bu zulmü reva görüyorsunuz. Tutuklu yargılayarak, yargılama sürecini evrensel hukuka aykırı bir biçimde cezaya çeviriyorsunuz. 'Atalım içeri, sonra bir şekilde delil buluruz' diyorsunuz. İftiralar ve iftiracılar dışında bir şey bulamadıkça daha da hırçınlaşıyorsunuz.

Ciddi sağlık sorunları olan hastaları bile son ana kadar süründürüyorsunuz. Haklarında en ufak ciddi bir suçlama yokken anneleri çocuklarını göremez hale getiriyorsunuz. Büyük günah işliyorsunuz, vicdani tüm sınırları aşıyor, kul hakkı yiyorsunuz.

Aslında bu zulmü yalnızca bize değil, bu ülkenin ortak aklına, vicdanına, geleceğine yapıyorsunuz.

Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık gibi uzun yıllar kanserle mücadele etmiş, içeride 15 kilo kaybetmiş pırlanta gibi bir insana bile zulmediyorsunuz.

Sırf benimle çalıştığı için şu an içerde olan kişilerin başlarına bir şey gelirse, sağlık durumları kötüleşirse tüm sorumluluk; bu uyduruk soruşturmayı aşağıdan yukarıya organize eden, işbirliği yapan herkestedir. Bu da tarihe not olarak düşülsün."

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü, İstanbul, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu'ndan Tutuklamalara Sert Tepki - Son Dakika

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