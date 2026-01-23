Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi

Ekrem İmamoğlu\'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
23.01.2026 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun 'diploma' davasının iptali için açtığı karşı davayla ilgili yeni gelişme yaşandı. İstanbul 5'nci İdare Mahkemesi, İmamoğlu'nun açtığı davayı reddetti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, İstanbul Üniversitesince lisans diplomasının iptaline karşı 6 Mayıs 2025'te dava açmıştı.

OY BİRLİĞİYLE REDDEDİLDİ

Söz konusu davayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İmamoğlu'nun açtığı karşı dava, İstanbul 5'nci İdare Mahkemesi tarafından oy birliğiyle reddedildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı, idare mahkemesine başvurarak, İstanbul Üniversitesinin diploma iptaline ilişkin yürütmenin durdurulmasını istemişti.

İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesine sunulan dilekçede, İmamoğlu 'davacı', İstanbul Üniversitesi 'davalı' olarak yer almıştı. Dilekçede, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından 18 Mart 2025'te alınan İmamoğlu'nun yatay geçişinin, mezuniyetinin ve diplomasının iptaline yönelik kararın öncelikle yürütmesinin durdurularak iptali istenmişti.

İşlemin yürütülmesi halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabileceğinden karşı tarafın savunmasının beklenmemesi veya savunma sürelerinin kısaltılması, gerekirse memur eliyle tebligat işlemlerinin yapılması talep edilen dilekçede, incelemenin duruşmalı yapılması talebinde bulunulmuştu. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün yatay geçişe yönelik gazete ilanı, İmamoğlu'nun lise diploması ve üniversite notlarını içeren evrak, yatay geçiş belgeleri, ÖSYM kılavuzları, çeşitli akademisyenlerden alınan hukuki mütalaalar da dilekçeyle birlikte sunulmuştu.

Mahkeme, 25 Temmuz 2025'teki kararında, diplomasının iptal edilmesine karşı yürütmenin durdurulması talebini reddetmişti.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • cv2fb9mck6 cv2fb9mck6:
    kazanılmış hak diye bir kavram var o zaman herkesin diploması iptal edilsin 39 31 Yanıtla
    cv2fb9mck6 cv2fb9mck6:
    yorumuma şimdi yazığım halde 6 tane yorum yapılmış görünüyor daha yeni yadım yahu neyin acelesi bu anlamak çok zor moderatorun dikkatni çekiyorum 0 0
  • Kara kartal null Kara kartal null:
    siyasi dava 29 25 Yanıtla
  • 322800 322800:
    kabul olsa sasilir acaba diğer bizleri yöneten vekillerin diplomaları gerçek mi 30 23 Yanıtla
  • okankakdas okankakdas:
    Red verenin diplaması ?? 23 24 Yanıtla
  • Erkan Mahir Erkan Mahir:
    gerçek olan bişey nasıl iptal edilecek diplomasını gösteremeyenler utansın ?? 19 10 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manchester United’da ayrılık açıklandı Manchester United'da ayrılık açıklandı
Tüyler diken diken Kadıköy’de inanılmaz anlar Tüyler diken diken! Kadıköy'de inanılmaz anlar
Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu
Elon Musk: Yapay zeka 5 yıl sonra insanlıktan daha akıllı olacak Elon Musk: Yapay zeka 5 yıl sonra insanlıktan daha akıllı olacak
Beşiktaş, Rafa Silva ile yollarını ayırdı Beşiktaş, Rafa Silva ile yollarını ayırdı
Özel’den Bahçeli’ye “emekli maaşı“ çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin Özel'den Bahçeli'ye "emekli maaşı" çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin

17:03
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti’nin ’’saç örme’’ akımına destek verdi
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin ''saç örme'' akımına destek verdi
16:23
Herkesin aklında aynı soru var Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
Herkesin aklında aynı soru var! Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
16:05
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
16:02
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
15:04
14 ünlünün testi pozitif çıktı
14 ünlünün testi pozitif çıktı
12:42
Bitlis’te ekimden bu yana toplamda 4 metreyi aşacak kadar kar yağdı
Bitlis'te ekimden bu yana toplamda 4 metreyi aşacak kadar kar yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 17:37:28. #7.11#
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.