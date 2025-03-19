Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Tepkiler Büyüyor

(ANKARA)- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Bu açıkça bir darbedir. Susmayacağız." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde gözaltına alındı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu açıkça bir darbedir. Susmayacağız" ifadeleri kullanıldı.