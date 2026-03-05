Ekrem İmamoğlu'nun "hakaret" suçundan yargılandığı dava düştü

Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava, sanığın ön ödemeyi yapması üzerine düştü.

Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat katıldı.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, bir önceki celse verdiği mütalaayı tekrar ederek, sanığın belirtilen süre içerisinde ön ödemeyi yaptığını, buna ilişkin dekontun da mahkemeye sunulduğunu belirtti.

Mütalaada, bu nedenle sanık hakkında hakaret suçundan açılan kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi talep edildi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Ekrem İmamoğlu hakkındaki "alenen hakaret" suçunun ön ödeme kapsamına alındığını ve sanığın süresinde Bakırköy Vergi Dairesi Müdürlüğüne 12 bin 690 lira ödeme yaptığını belirterek, bu gerekçeyle kamu davasının düşürülmesine hükmetti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 26 Ekim 2024'te müşteki Serkan Şahin'in Bakırköy'de düzenlenen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın yapıldığı alanda dolaştığı sırada tesadüfen sanık Ekrem İmamoğlu'nu gördüğü belirtiliyordu.

İddianamede, müşteki Şahin ve sanık İmamoğlu arasında 3-5 metre mesafe bulunduğu esnada müştekinin diğer bir kişiye, "Burada geziyor da şehit oldu askerimiz. Ne olacak şimdi? Dün makamında ağırladı Zeydan'ı." dediği sırada İmamoğlu'nun bunları duyduğu anlatılıyordu.

İmamoğlu'nun, "Sakinleş, konuşuruz seninle zamanı gelince. Sen siyaset yapmaya devam et aslanım. Çirkin siyasetine devam et, sen bayağı çirkinsin." şeklinde cevap vermesi üzerine müştekinin şikayetçi olduğu aktarılan iddianamede, İmamoğlu hakkında "hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep ediliyordu.