Ekrem İmamoğlu'nun İfadesi Öncesi Adliyede Arbede

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(İSTANBUL) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi sırasında İmamoğlu'nun adliye sonrası konuşması yapması beklenen otobüsün önüne gelmek isteyen kalabalık ile polisler arasında arbede yaşandı.

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi öncesi çok sayıda kişi sabahın erken saatlerinde Çağlayan Adliyesi önünde toplandı. İmamoğlu'nun adliye sonrası konuşması yapması beklenen otobüs, alana alınmadı. Otobüsün alana alınmaması üzerine otobüsün önüne gelmek isteyen kalabalık ile polisler arasında arbede yaşandı. Bu sırada polis vatandaşlara biber gazı sıktı.

Polisin barikatını aşan vatandaşlar CHP otobüsünün etrafında toplandı.