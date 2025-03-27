Ekrem İmamoğlu Protestolarını Takip Eden Gazeteciler Tahliye Edildi

(İSTANBUL) - İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protesto gösterilerini takip ederken gözaltına alınan ve çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklanan 7 gazetecinin itiraz üzerine tahliyelerine karar verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan eylemleri takip eden gazeteciler, "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Yapılan itirazın ardından foto muhabirleri Kurtuluş Arı, Hayri Tunç, Gökhan Kam, Bülent Kılıç ile AFP muhabiri Yasin Akgül, Now TV muhabiri Ali Onur Tosun, gazeteci Zeynep Kuray'ın tahliye edilmelerine karar verildi.

Gazetecilerin önümüzdeki saatler içerisinde serbest bırakılması bekleniyor.