Ekrem İmamoğlu: "Rauf Denktaş'ı Saygı ve Rahmetle Anıyorum" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ekrem İmamoğlu: "Rauf Denktaş'ı Saygı ve Rahmetle Anıyorum"

13.01.2026 13:23  Güncelleme: 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Rauf Denktaş'ı vefatının 14'üncü yıl dönümünde andı. Denktaş'ın Kıbrıs Türk halkının var olma mücadelesindeki önemi vurgulandı.

(ANKARA) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, " Rauf Denktaş, Kıbrıs Türk halkının var olma mücadelesindeki kararlılığı, sabrı ve inancıyla tarihimizin önemli isimlerinden biri oldu. Rauf Denktaş'ı saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 14'üncü yıl dönümünde andı. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Rauf Denktaş, Kıbrıs Türk halkının var olma mücadelesindeki kararlılığı, sabrı ve inancıyla tarihimizin önemli isimlerinden biri oldu. Zor zamanlarda sorumluluk almaktan çekinmeyen, halkının onurunu ve iradesini her şeyin üzerinde tutan bir duruş sergiledi. Rauf Denktaş'ı saygı ve rahmetle anıyorum."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Yerel Haberler, Rauf Denktaş, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu: 'Rauf Denktaş'ı Saygı ve Rahmetle Anıyorum' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Trump’tan NATO’ya rest: Sizi ben kurtardım Trump'tan NATO'ya rest: Sizi ben kurtardım
Şanlıurfa’da sopayla darba 4 tutuklama Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama
Silivri’de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada Silivri'de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada
Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı
İsmi birçok takımla anılıyordu Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı

15:14
Bahçeli’nin o sözünü hatırlatan Özgür Özel’den emekliler için tarihi çağrı
Bahçeli'nin o sözünü hatırlatan Özgür Özel'den emekliler için tarihi çağrı
14:21
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
14:14
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’ndan ilk görüntü
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
13:52
Yeni operasyon an meselesi Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
13:37
Adliyede kan aktı Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
13:27
Kan donduran iddia: İran’daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 15:19:24. #7.11#
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu: "Rauf Denktaş'ı Saygı ve Rahmetle Anıyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.