Ekrem İmamoğlu: "Rauf Denktaş'ı Saygı ve Rahmetle Anıyorum"

(ANKARA) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, " Rauf Denktaş, Kıbrıs Türk halkının var olma mücadelesindeki kararlılığı, sabrı ve inancıyla tarihimizin önemli isimlerinden biri oldu. Rauf Denktaş'ı saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 14'üncü yıl dönümünde andı. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Rauf Denktaş, Kıbrıs Türk halkının var olma mücadelesindeki kararlılığı, sabrı ve inancıyla tarihimizin önemli isimlerinden biri oldu. Zor zamanlarda sorumluluk almaktan çekinmeyen, halkının onurunu ve iradesini her şeyin üzerinde tutan bir duruş sergiledi. Rauf Denktaş'ı saygı ve rahmetle anıyorum."