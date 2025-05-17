Ekrem İmamoğlu Silivri'den Mesaj Gönderdi: "Güzel Günler Yakındır"

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ı ziyaret etti. Trabzonlu hemşehrilerine mesaj gönderen İmamoğlu, "Siz hemşehrilerime Trabzon'un bir evladı olarak söz veriyorum ki, bütün kötülüklere karşı, beni rakip görmek istemedikleri için diplomamı iptal eden akla karşı, hukuksuz kumpas ve iftira süreçleri ile Silivri'de tutuklu yargılayan, bütün özgürlüklerime gasp yapan, sosyal medya hesabımı kapatan akla karşı, mücadelemi vereceğim. Her şey çok güzel olacak" dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Ekrem İmamoğlu ve Murat Çalık'ı Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Ziyaret çıkışında cezaevi önünde bir açıklama yapan Başkan Kaya, görüşmeye çok üzgün ve gözü yaşlı gittiğini ancak hem Ekrem İmamoğlu'nun hem de Murat Çalık'ın morallerinin son derece yüksek olduğunu söyledi.

"Güzel günler yakındır"

Ekrem İmamoğlu ve Murat Çalık'ın haksızlığa, hukuksuzluğa ve adaletsizliğe karşı mücadelede ederek, hukukun üstünlüğünün hakim olduğu Türkiye'yi yeniden kurma kararlılığından asla vazgeçmediklerinin altını çizen Başkan Kaya, şöyle konuştu:

"Ekrem İmamoğlu Başkanımla ve Murat Çalık Başkanımla görüşmeleri gerçekleştirdim. Girerken gözüm yaşlı, yüreğim yaralı içeri girdim. Çok üzgün bir şekilde içeri girdim ama gerek Murat Başkanımla gerek Ekrem Başkanımla yaptığım görüşmeler sonrasında, onlardan aldığım enerjiyle, inanın moralim düzelerek dışarı çıkıyorum. Bu bir tezat tabii, bizim onlara moral vermemiz gerekirken onlar bize moral verdiler. Gerek Ekrem Başkanım, gerek Murat Çalık Başkanım, bütün dostlara, bütün milletimize, bütün hemşehrilerimize çok çok selamları, sevgileri var. 'Adalet mücadelemiz sonuna kadar devam edecek, Allaha şükür başımızı öne eğecek hiçbir kabahat, hiçbir eksik yapmadık. Kendimizden eminiz. Milletimizin de bunu bildiğini biliyoruz. Biz Trabzonluyuz, biz Karadenizliyiz, gücümüzün bittiği yerde, inadımız başlar' dediler. Sonuna kadar haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Bir adım geri atmayacağız ve bu haksızlığın son bulması için hep birlikte mücadele edeceğiz. Güzel günler yakındır."

İmamoğlu'ndan hemşehrilerine mesaj

Ekrem İmamoğlu, ziyaret sırasında Başkan Ahmet Kaya'ya Trabzonlu hemşehrileri için yazdığı mektubu verdi. Hemşehrilerine selam gönderen ve 'Trabzon'un bir evladı olarak bütün kötülüklere karşı mücadele edeceğinin' altını çizen İmamoğlu, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili hemşehrilerim; Trabzon'un mert insanları! Mertliği seven, namertliği yakınına yaklaştırmayan, en güzel tarifi ile 'delikanlı ol' diyerek kendini tarifleyen Trabzonlu hanımefendilere, beyefendilere, sevgili gençlere selam olsun. Çok zor günlerden geçen insanlarımızın adalet, refah, bereket, güzel gelecek arzusu ile büyük bir arayışta olduğunu biliyorum. Çalışan, üreten ve adil paylaşan bir Türkiye arzusundayız. Binlerce yıllık devlet geleneğimize, yüce Türk yargısına yakışan bir adalet düzeni istiyoruz. Siz hemşehrilerime Trabzon'un bir evladı olarak söz veriyorum ki; bütün kötülüklere karşı, beni rakip görmek istemedikleri için diplomamı iptal eden akla karşı, hukuksuz kumpas ve iftira süreçleri ile Silivri'de tutuklu yargılayan, bütün özgürlüklerime gasp yapan, sosyal medya hesabımı kapatan akla karşı, mücadelemi vereceğim. Milletçe kazanacağız. Bu milletin özündeki kardeşlik, vatan sevgisi ve bayrağına olan tutkusu ile çok güçlü geleceği hep birlikte göreceğiz. Elbette özüne döndüğünde, kendi gençlerinin yeteneğine fırsat verdiğinde, disiplinli ve ahlaklı çalıştığında Avrupa ikincisi olan Trabzonspor'un gençliği gibi. Hepinizi çok seviyorum hep birlikte başaracağız. Her şey çok güzel olacak!"