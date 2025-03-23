Ekrem İmamoğlu Tutuklanma İstemiyla Sulh Ceza Hakimliği'ne Sevk Edildi

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "silahlı terör örgütüne yardım", "suç örgütü kurma", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet alma" suçlarından tutuklanması istemiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesi başladı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılığa hakkındaki iki ayrı soruşturma kapsamında ifade veren Ekrem İmamoğlu, her iki soruşturma kapsamında da tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İmamoğlu'nun Sulh Ceza Hakimliği'nde ifadesinin alınmasına başlandı.

Hakimlik sorgusuna, İmamoğlu'nun ailesi ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılıyor.