İbb Davası'nda Üçüncü Gün, Tutuklu İş İnsanı Bulut Aydöner'in Savunmasıyla Başladı

HABER: Zuhal Çiloğlan - Esra Tokat

(İSTANBUL) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 407 sanıklı İBB davasının üçüncü günü, CHP PM Üyesi Baki Aydöner'in kardeşi, iş insanı Bulut Aydöner'in savunmasıyla saat 10.40'da başladı.

Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 107'si tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere toplam 407 sanıklı İBB davasının üçüncü gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki 1 No'lu salonda devam ediyor.

Duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 107 tutuklu sanık katıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları da duruşmaya geldi. Bazı tutuklu sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edildi.

CHP yöneticileri ve sanık yakınlarının da izlediği duruşmada, dün itibarıyla iddianame özeti okundu ve sanık savunmaları alınmaya başlandı. İlk olarak eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun savunması alınan duruşma, bugün de sanık savunmalarıyla devam ediyor.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından hazırlanan listeye göre bugün duruşma, saat 10.40'da, CHP PM Üyesi Baki Aydöner'in kardeşi, iş insanı Bulut Aydöner'in savunması ile başladı.