Ekrem İmamoğlu Hakkında "Görevi Kötüye Kullanma" Suçundan İddianame Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ekrem İmamoğlu Hakkında "Görevi Kötüye Kullanma" Suçundan İddianame Düzenlendi

01.03.2026 18:28  Güncelleme: 21:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla iddianame hazırladı. İddianamede, Beylikdüzü Belediyesi'ne ait bazı alımlar nedeniyle kamu zararına yol açıldığı öne sürüldü.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu toplam 12 kişi hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla iddianame düzenledi. İddianamede, Beylikdüzü Belediyesi dönemine ilişkin bazı doğrudan temin alımları ile makam aracı kullanımına dair işlemler nedeniyle kamu zararına yol açıldığı iddia edildi.

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Destek Hizmetleri Müdürlüğü Personeli Bülent Arslaner, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı- Spor İşleri Müdür Vekili Fatma Hoşgöz Açıkgöz, eski Beylikdüzü Belediye Encümen Üyeleri İlyas Yılmaz, Mehmet Zeki Çanakçı, Mülayim Demirtaş, Fatih Keleş, Nuray Köker, Orhan Yılmaz, Selçuk Altun ile Destek Hizmetleri Müdürü Üzeyir Çöl ve Vetikal Sağlık Ürünleri Gıda Tanıtım Org. Kirt. ve Büro Malz. Tic. Ltd. Şti sahibi Ercan Doğan olmak üzere toplam 12 kişi hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla iddianame hazırladı.

İddianame, Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

"Doğrudan temin alımları kamuyu zarara uğrattı" iddiası

İddianamede, Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü'nce 25 Aralık 2018 tarihinde 65 bin 600 TL bedelli "Eğitmen Çalıştırılması ve Spor Organizasyonları Malzemesi Alım İşi" ile 15 Ocak 2019 tarihinde 65 bin 800 TL bedelli "Eğitmen Çalıştırılması ve Spor Organizasyonları İşi"nin gerçekleştirildiği belirtildi.

Her iki alımın da 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi kapsamında doğrudan temin yöntemiyle yapıldığı, ancak aynı nitelikteki işlerin parasal sınırın altında kalmak amacıyla ikiye bölündüğü iddia edildi. Bilirkişi raporuna atıf yapılan iddianamede, bu durumun 4734 sayılı Kanun'un 5. maddesinde düzenlenen saydamlık, rekabet ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerine aykırılık teşkil edebileceği kaydedildi.

Bu kapsamda dönemin Belediye Başkan Yardımcısı ve Spor İşleri Müdür Vekili Fatma Hoşgöz Açıkgöz'ün sorumluluğunun bulunduğu ileri sürüldü.

"RAM alımında 83 bin 500 TL zarar"

İddianamede ayrıca, 20 Mayıs 2019 tarihinde 83 bin 500 TL bedelli "200 adet Bellek RAM alımı" işinde, piyasa rayiçlerinin üzerinde alım yapıldığı ve kamu zararına neden olunduğu iddiasına yer verildi. Ön inceleme ve bilirkişi raporlarında, alınan ürünlerin piyasa fiyatlarına göre daha yüksek bedelle temin edildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Bu bölüm yönünden bazı şüpheliler hakkında verilen soruşturma izinlerinin Danıştay kararı sonrası kaldırıldığı ve ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği belirtildi.

Makam aracı ve kamu zararı iddiası

İddianamede, 34 …. plakalı Mercedes Vito marka aracın, İmamoğlu İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından belediye hizmetinde kullanılmak üzere tahsis edildiği, bakım ve yakıt giderlerinin belediye bütçesinden karşılandığı ifade edildi.

237 sayılı Taşıt Kanunu'nun 17. maddesi uyarınca özel mülkiyete ait araçların giderlerinin kamu bütçesinden karşılanamayacağına dikkat çekilen iddianamede, söz konusu uygulama nedeniyle 122 bin 305 TL kamu zararı oluştuğunun bilirkişi raporuyla hesaplandığı kaydedildi.

Bu kapsamda dönemin belediye encümeni üyeleri ile Destek Hizmetleri Müdürü ve ilgili personelin sorumluluğunun bulunduğu öne sürüldü. Ekrem İmamoğlu'nun ise belediye başkanı ve üst yönetici sıfatıyla gözetim ve denetim görevlerini yerine getirmediği iddia edildi.

Danıştay süreci

İddianamede, İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma izni kararına yapılan itirazların bir kısmının Danıştay Birinci Dairesi tarafından kabul edilerek bazı şüpheliler yönünden soruşturma izninin kaldırıldığı, bazı şüpheliler yönünden ise itirazların reddedildiği belirtildi.

Danıştay kararının kesinleşmesinin ardından, kesinleşen soruşturma izni kapsamındaki eylemler yönünden kovuşturma aşamasına geçildiği ifade edildi.

"Faiziyle birlikte ödendi"

Şüpheliler savunmalarında, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini, işlemlerin mevzuata uygun olduğunu ve kamu zararının oluşmadığını ileri sürdü. Bazı şüpheliler ise oluştuğu iddia edilen kamu zararının yasal faiziyle birlikte ödendiğini belirterek haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesini talep etti.

Savcılık, toplanan deliller, müfettiş raporları, Danıştay kararı ve bilirkişi heyet raporu doğrultusunda, şüphelilerin Türk Ceza Kanunu'nun 257/1. maddesinde düzenlenen "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılanmalarını talep etti.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Beylikdüzü Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Yerel Haberler, Büyükçekmece, İstanbul, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu Hakkında 'Görevi Kötüye Kullanma' Suçundan İddianame Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu’dan ilk açıklama İran operasyonun adını duyurdu Netanyahu'dan ilk açıklama! İran operasyonun adını duyurdu
Nükleer mesajı mı İran’dan gelen son açıklama endişeleri artırdı Nükleer mesajı mı? İran'dan gelen son açıklama endişeleri artırdı
Peş peşe saldırıların ardından Tahran’dan vahim görüntüler Resmen çukur oluştu Peş peşe saldırıların ardından Tahran'dan vahim görüntüler! Resmen çukur oluştu
İran Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün’de ABD üslerini vurdu İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'de ABD üslerini vurdu
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı’da gramın fiyatını görenler inanamıyor Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
Laiklik bildirisine soruşturma 168 kişi ifade verecek Laiklik bildirisine soruşturma! 168 kişi ifade verecek
Husilerden İran’a açık destek, ABD’ye rest: Üsleri hedef almak meşru bir hak Husilerden İran'a açık destek, ABD'ye rest: Üsleri hedef almak meşru bir hak
Destici’den hükümete İran çağrısı: Göç dalgasına karşı tedbirli olmamız gerekiyor Destici'den hükümete İran çağrısı: Göç dalgasına karşı tedbirli olmamız gerekiyor
İran’ın saldırılarından en ağır hasarı Bahreyn aldı İran'ın saldırılarından en ağır hasarı Bahreyn aldı
İran, Dubai’nin en lüks otellerinden birini vurdu: 4 yaralı İran, Dubai'nin en lüks otellerinden birini vurdu: 4 yaralı

20:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hamaney mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney mesajı
20:36
ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu
ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu
20:15
Hamaney sonrası taht kavgası çıktı Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya
Hamaney sonrası taht kavgası çıktı! Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya
20:14
Irak’ın Erbil Havalimanı’nda patlama meydana geldi
Irak'ın Erbil Havalimanı'nda patlama meydana geldi
19:53
Riyad’dan İran’a misilleme mesajı: Yetki verildi
Riyad'dan İran'a misilleme mesajı: Yetki verildi
19:48
ABD, İsrail ve İran arasında çatışmalarda bilanço netleşti 7 ülkede can kayıpları var
ABD, İsrail ve İran arasında çatışmalarda bilanço netleşti! 7 ülkede can kayıpları var
19:48
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Ülke ve bölge istikrarı için her türlü çabaya açığız
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Ülke ve bölge istikrarı için her türlü çabaya açığız
19:22
Trump: İran’daki yeni liderlik görüşmek istiyor, ben de kabul ettim
Trump: İran'daki yeni liderlik görüşmek istiyor, ben de kabul ettim
19:05
Canlı anlatım: Goller üst üste Antalya’da Fenerbahçe’ye büyük şok
Canlı anlatım: Goller üst üste! Antalya'da Fenerbahçe'ye büyük şok
18:37
Avrupa’dan aykırı ses: İran’ın bombalanması Trump’a petrol getirir
Avrupa'dan aykırı ses: İran'ın bombalanması Trump'a petrol getirir
17:59
Pentagon: İran’ın saldırılarında 3 ABD askeri öldü
Pentagon: İran'ın saldırılarında 3 ABD askeri öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 21:20:51. #.0.5#
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu Hakkında "Görevi Kötüye Kullanma" Suçundan İddianame Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.