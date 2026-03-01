Ekrem İmamoğlu Hakkında "Görevi Kötüye Kullanma" Suçundan İddianame Düzenlendi

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu toplam 12 kişi hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla iddianame düzenledi. İddianamede, Beylikdüzü Belediyesi dönemine ilişkin bazı doğrudan temin alımları ile makam aracı kullanımına dair işlemler nedeniyle kamu zararına yol açıldığı iddia edildi.

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Destek Hizmetleri Müdürlüğü Personeli Bülent Arslaner, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı- Spor İşleri Müdür Vekili Fatma Hoşgöz Açıkgöz, eski Beylikdüzü Belediye Encümen Üyeleri İlyas Yılmaz, Mehmet Zeki Çanakçı, Mülayim Demirtaş, Fatih Keleş, Nuray Köker, Orhan Yılmaz, Selçuk Altun ile Destek Hizmetleri Müdürü Üzeyir Çöl ve Vetikal Sağlık Ürünleri Gıda Tanıtım Org. Kirt. ve Büro Malz. Tic. Ltd. Şti sahibi Ercan Doğan olmak üzere toplam 12 kişi hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla iddianame hazırladı.

İddianame, Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

"Doğrudan temin alımları kamuyu zarara uğrattı" iddiası

İddianamede, Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü'nce 25 Aralık 2018 tarihinde 65 bin 600 TL bedelli "Eğitmen Çalıştırılması ve Spor Organizasyonları Malzemesi Alım İşi" ile 15 Ocak 2019 tarihinde 65 bin 800 TL bedelli "Eğitmen Çalıştırılması ve Spor Organizasyonları İşi"nin gerçekleştirildiği belirtildi.

Her iki alımın da 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi kapsamında doğrudan temin yöntemiyle yapıldığı, ancak aynı nitelikteki işlerin parasal sınırın altında kalmak amacıyla ikiye bölündüğü iddia edildi. Bilirkişi raporuna atıf yapılan iddianamede, bu durumun 4734 sayılı Kanun'un 5. maddesinde düzenlenen saydamlık, rekabet ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerine aykırılık teşkil edebileceği kaydedildi.

Bu kapsamda dönemin Belediye Başkan Yardımcısı ve Spor İşleri Müdür Vekili Fatma Hoşgöz Açıkgöz'ün sorumluluğunun bulunduğu ileri sürüldü.

"RAM alımında 83 bin 500 TL zarar"

İddianamede ayrıca, 20 Mayıs 2019 tarihinde 83 bin 500 TL bedelli "200 adet Bellek RAM alımı" işinde, piyasa rayiçlerinin üzerinde alım yapıldığı ve kamu zararına neden olunduğu iddiasına yer verildi. Ön inceleme ve bilirkişi raporlarında, alınan ürünlerin piyasa fiyatlarına göre daha yüksek bedelle temin edildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Bu bölüm yönünden bazı şüpheliler hakkında verilen soruşturma izinlerinin Danıştay kararı sonrası kaldırıldığı ve ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği belirtildi.

Makam aracı ve kamu zararı iddiası

İddianamede, 34 …. plakalı Mercedes Vito marka aracın, İmamoğlu İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından belediye hizmetinde kullanılmak üzere tahsis edildiği, bakım ve yakıt giderlerinin belediye bütçesinden karşılandığı ifade edildi.

237 sayılı Taşıt Kanunu'nun 17. maddesi uyarınca özel mülkiyete ait araçların giderlerinin kamu bütçesinden karşılanamayacağına dikkat çekilen iddianamede, söz konusu uygulama nedeniyle 122 bin 305 TL kamu zararı oluştuğunun bilirkişi raporuyla hesaplandığı kaydedildi.

Bu kapsamda dönemin belediye encümeni üyeleri ile Destek Hizmetleri Müdürü ve ilgili personelin sorumluluğunun bulunduğu öne sürüldü. Ekrem İmamoğlu'nun ise belediye başkanı ve üst yönetici sıfatıyla gözetim ve denetim görevlerini yerine getirmediği iddia edildi.

Danıştay süreci

İddianamede, İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma izni kararına yapılan itirazların bir kısmının Danıştay Birinci Dairesi tarafından kabul edilerek bazı şüpheliler yönünden soruşturma izninin kaldırıldığı, bazı şüpheliler yönünden ise itirazların reddedildiği belirtildi.

Danıştay kararının kesinleşmesinin ardından, kesinleşen soruşturma izni kapsamındaki eylemler yönünden kovuşturma aşamasına geçildiği ifade edildi.

"Faiziyle birlikte ödendi"

Şüpheliler savunmalarında, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini, işlemlerin mevzuata uygun olduğunu ve kamu zararının oluşmadığını ileri sürdü. Bazı şüpheliler ise oluştuğu iddia edilen kamu zararının yasal faiziyle birlikte ödendiğini belirterek haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesini talep etti.

Savcılık, toplanan deliller, müfettiş raporları, Danıştay kararı ve bilirkişi heyet raporu doğrultusunda, şüphelilerin Türk Ceza Kanunu'nun 257/1. maddesinde düzenlenen "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılanmalarını talep etti.