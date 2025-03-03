Ekur Et İşçileri Sendikal Hakları İçin Mücadelede

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(AMASYA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde faaliyet gösteren ve Ata Holding'e bağlı TAB Gıda hizmet sağlayan Ekur Et Entegre işçileri, sendikal hakları ve toplu iş sözleşmesi talepleri için mücadelelerini sürdürüyor.

Burger King, Usta Dönerci ve Amasya Et Ürünleri gibi birçok restorana et tedarik eden Ekur Et Entegre şirketinin, taleplerine kayıtsız kaldığını ve toplu pazarlık sürecinde ciddi bir teklif sunmadığını belirten sendika üyesi işçiler, haklarını almak için eyleme başladı.

Şeker-İş Sendikası'nda 2019'da örgütlenen işçiler, işverenin itirazı sonucu 5,5 yıl boyunca sendikal haklarından mahrum bırakılmıştı. Uzun süren hukuk mücadelesinin ardından, iş yerinde yetkili sendikanın Şeker-İş olduğunun kesinleşmesiyle işveren ve sendika arasında 10 Aralık 2024 itibarıyla toplu iş sözleşmesi süreci başlamış ancak işçilerin taleplerinin karşılanmaması üzerine görüşmeler tıkanmıştı.

İş yerinde 10 Şubat'ta başlayan arabuluculuk süreci devam ederken, işçiler de mücadelelerini sürdürüyor. Fabrika içerisinde yürüyüşler düzenleyen, yemek boykotları yapan ve taleplerini dile getiren işçiler, sendikal haklarını savunmak için eylem yapıyor.