Ekvador\'da Güvenlik Güçleri 1.534 Kişiyi Tutukladı

KİTO, 15 Ocak (Xinhua) -- Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın ülkede "silahlı iç çatışma" hali ilan etmesinden bu yana güvenlik güçleri 1.534 kişiyi tutukladı.

Devlet Başkanlığı, Pazartesi günü sosyal medyada yayımladığı güncellenmiş raporda bu kişilerin 158'inin "terör" suçlamasıyla tutuklandığını bildirdi.

En son Pazartesi günü yerel saatle 06.00'da güncellenen bilgiye göre tutuklamalar, polis ve silahlı kuvvetlerin 9-15 Ocak tarihleri arasında yürüttüğü 15.461 operasyon sırasında gerçekleştirildi.

Açıklamada "terörist gruplara" karşı 41 operasyon gerçekleştirildiği ve 5 "teröristin öldürüldüğü" bildirildi. Bu son rakam, 12 Ocak'tan bu yana değişmedi.

Güncellemede hükümet, ele geçirilen ateşli silah (575), kesici silah (560), patlayıcı (478), mühimmat (13.043) ve cep telefonu (299) sayısında artış olduğunu vurguladı. Ayrıca yüzlerce araç ve motosiklete de el konuldu.

Ekvador'da suç örgütlerinin başlattığı şiddet olaylarına karşı 8 Ocak'ta 60 günlük olağanüstü hal ilan edilmişti. Ayrıca geceleri sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

"Silahlı iç çatışma hali" ilanı kapsamında 22 suç çetesi "terör örgütü" olarak tanımlanırken, silahlı kuvvetlere de özellikle hapishanelerde olmak üzere organize suçla mücadeleye yönelik geniş yetkiler verildi.