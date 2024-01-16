Ekvador\'da hapishaneden 48 mahkum firar etti

KİTO, 15 Ocak (Xinhua) -- Ekvador'un kuzeyindeki Esmeraldas kentinde bulunan bir hapishaneden en az 48 mahkum firar etti.

Özgürlükten Mahrum Yetişkin ve Ergen Suçlular için Ulusal Kapsamlı Bakım Hizmeti kurumundan (SNAI) Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre firar, Pazar günü ulusal polis ve silahlı kuvvetlerin hapishanede bir arama operasyonu yürütmesiyle "ortaya çıktı". Kurum, 5 mahkumun "tekrar yakalandığını" da belirtti.

Esmeraldas'taki hapishanede Pazar günü gerçekleştirilen operasyon, kamu güçlerinin ülkedeki tüm hapishanelerde eş zamanlı yürüttüğü müdahalelerin parçası olup, geçen hafta birçok hapishanede patlak veren ayaklanmaları kontrol altına almayı amaçlıyor.

8 Ocak'ta bir uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir çetenin elebaşının, ülkenin güneybatısındaki kıyı kenti Guayaquil'deki bir hapishaneden kaçtığının teyit edilmesinin ardından birçok hapishanede ayaklanmalar baş göstermişti.

9 Ocak'ta suç çetelerinin saldırı, silahlı saldırı, araba bombalama ve polis kaçırma gibi bir dizi kanlı eyleme girişmesi üzerine kargaşa ülkedeki birçok kente yayıldı.

Hükümetten yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri 9 Ocak'tan bu yana gerçekleştirilen 15.461 operasyonda, Pazartesi günü itibarıyla 158'i "terör" suçlamasıyla olmak üzere 1.534 kişiyi tutukladı.