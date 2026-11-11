Ekvador\'da seçim toplantısına silahlı saldırıda iki aday ve bir kadın öldü

KİTO, 11 Kasım (Xinhua) -- Ekvador'un güneyindeki kıyı bölgesinde yer alan El Oro eyaletinin Huaquillas kentinde pazartesi gecesi düzenlenen silahlı saldırıda yerel seçimlerde yarışan iki aday hayatını kaybetti.

Yerel basının salı günü Ulusal Polis raporlarına dayandırdığı haberlere göre, hayatını kaybedenlerin 29 Kasım'da yapılması planlanan seçimlerde yeniden belediye başkanı seçilmek için yarışan Huaquillas'ın eski Belediye Başkanı Ronald Farfan ile aynı eyalette belediye meclis üyeliğine aday olan Cristhian Rugel olduğu belirtildi. Saldırıda bir kadın da yaşamını yitirdi.

Polise göre saldırı, iki adayın seçimler öncesinde destekçileriyle birlikte toplantı düzenlediği Los Israelitas Mahallesi'nde gerçekleşti.

Polis, suç örgütlerinin tehdit ve haraç girişimleri de dahil olmak üzere saldırının arkasındaki nedenleri çok yönlü olarak araştırıyor.

Resmi verilere göre, El Oro eyaletinde 2026 yılının başından bu yana yaklaşık 1.000 cinayet vakası kaydedildi. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 50 artışa işaret ediyor.

Ekvador halkı, 29 Kasım'da eyalet valilerini ve yardımcılarını, belediye başkanlarını, kentsel ve kırsal belediye meclis üyelerini ve kırsal mahalle yönetim kurulu üyelerini seçmek için oy kullanacak.