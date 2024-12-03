Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda, 9'u Kolombiya vatandaşı 10 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basında çıkan habere göre, El Oro eyaletine bağlı El Guabo kasabasında, silahlı kişiler, bir eve saldırı düzenledi.
Saldırıda, 9'u Kolombiya vatandaşı, biri Ekvadorlu 10 kişi öldürüldü.
Ekvador polisinden yapılan açıklamada, saldırının suç örgütleriyle bağlantılı olabileceği ifade edildi.
Açıklamada, saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Ekvador'da Silahlı Saldırı: 10 Ölü - Son Dakika
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