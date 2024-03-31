Ekvador'un Guayaquil kentinde silahlı saldırı: 8 ölü, 8 yaralı

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Ekvador'un Guayaquil kentinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Ekvador İçişleri Bakanlığı tarafından basına yapılan açıklamada, kimlikleri belirlenemeyen saldırganların cumartesi günü yerel saatle 19 sularında Guasmo Mahallesi'nde silahlı saldırı düzenlediği ve olay yerinde 2 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Saldırıda yaralanan ve tedavi edilmek için sağlık merkezine kaldırılan 6 kişinin daha sonra yaşamını yitirdiği, 8 yaralının tedavisinin sürdüğü belirtildi.

OHAL ilan edilmişti

Ülke genelinde bir süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador hükümeti, uyuşturucu çetesi elebaşı Fito lakaplı Adolfo Macias ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçmaları ve ardından polis araçlarına bombalı saldırılar düzenlenmesi üzerine 9 Ocak'ta 60 gün boyunca olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Ülkede 7 Mart'ta, 30 gün süreyle uzatılan OHAL kapsamında 23.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağının uygulanacağı duyurulmuştu.

OHAL kararının ardından suç örgütleri, çok sayıda polisi kaçırmış ve araçları ateşe vermişti.

Ayrıca sosyal medyada çete üyelerince kaçırılan polislerin, başlarına silah dayalı şekilde Devlet Başkanı Daniel Noboa'dan yardım istedikleri görüntüler paylaşılmıştı.

Ekvador'un San Vicente kentinin Belediye Başkanı Brigitte Garcia ile Bölge İletişim Direktörü Jairo Loor, 25 Mart'ta uğradıkları suikast sonucu hayatlarını kaybetmişti.