Ekvador, Kolombiya Büyükelçisini Geri Çağırdı

09.04.2026 02:06
Ekvador, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'nun açıklamalarına tepki olarak büyükelçisini geri çağırdı.

Ekvador hükümeti, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun ülkenin içişlerine müdahale anlamı taşıdığı iddia edilen açıklamalarına tepki olarak Bogota büyükelçisini "istişareler" için geri çağırdığını duyurdu.

Ekvador Dışişleri Bakanı Gabriela Sommerfeld, bir radyoya yaptığı açıklamada, ülkesinin eski Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Glas için "siyasi mahkum" ifadesini kullanan Kolombiya lideri Petro'ya tepki gösterdi.

Petro'yu ülkenin içişlerine müdahale etmekle suçlayan Sommerfeld, Ekvador'un Bogota Büyükelçisi Arturo Felix'in istişare için geri çağrıldığını belirtti.

Sommerfeld, "Ekvador devletinin farklı mercilerinin kararlarına yönelik müdahale söz konusu. Ekvador'a yönelik bir provokasyon yapılıyor. Samimi bir komşuluk ilkesi çerçevesinde ilişkimizi sürdürmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Petro'nun gerçeği yansıtmayan ifadeler kullandığını savunan Sommerfeld, Kolombiya'ya Ekvador'un iç işlerine müdahale etmek yerine güvenlik ve sınır kontrolü konularına odaklanması çağrısında bulundu.

Ne olmuştu?

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, 6 Nisan'da, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa ile Aralık 2024'te gerçekleştirdiği görüşmede, Kolombiya vatandaşlığı da bulunan Jorge Glas'ın "siyasi tutuklu" olduğunu belirterek kendilerine teslim edilmesini talep ettiğini aktarmıştı.

Noboa da dünkü açıklamasında, Petro'nun, Amerikan Devletleri Örgütü Şartı'nın (OAS) 19. maddesinde ve uluslararası hukukta yer alan "iç işlerine müdahale etmeme" ilkesini ihlal ettiğini savunmuştu.

Glas, rüşvet ve yasa dışı örgütlenme suçundan mahkum olmuştu

Eski Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı Glas, Noboa'nın girişimiyle inşa edilen yüksek güvenlikli "Carcel del Encuentro" cezaevinde tutuluyor.

Glas, rüşvet ve yasa dışı örgütlenme suçlarından 8 yıl, kamu kaynaklarını kötüye kullanma suçundan ise 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Kolombiya, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osmaniye’de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı Osmaniye'de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
Trump’ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
İran’dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı İran'dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı
İran, Hürmüz Boğazı’nı iki hafta süreyle açtı İran, Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açtı

00:21
APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek
APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek
23:26
Alkollü Sürücü Polisi Kandırmaya Çalıştı
Alkollü Sürücü Polisi Kandırmaya Çalıştı
23:24
Okan Buruk’tan açıklama: İşte Osimhen’in geri dönüş maçı
Okan Buruk'tan açıklama: İşte Osimhen'in geri dönüş maçı
23:23
İsrail, Beyrut’u bir kez daha bombaladı
İsrail, Beyrut'u bir kez daha bombaladı
23:10
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia! Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
22:39
ABD ateşkesi bozmaya hazır Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln’de
ABD ateşkesi bozmaya hazır! Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln'de
