Ekvador, Kolombiya Büyükelçisini Geri Çağırdı

Ekvador hükümeti, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun ülkenin içişlerine müdahale anlamı taşıdığı iddia edilen açıklamalarına tepki olarak Bogota büyükelçisini "istişareler" için geri çağırdığını duyurdu.

Ekvador Dışişleri Bakanı Gabriela Sommerfeld, bir radyoya yaptığı açıklamada, ülkesinin eski Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Glas için "siyasi mahkum" ifadesini kullanan Kolombiya lideri Petro'ya tepki gösterdi.

Petro'yu ülkenin içişlerine müdahale etmekle suçlayan Sommerfeld, Ekvador'un Bogota Büyükelçisi Arturo Felix'in istişare için geri çağrıldığını belirtti.

Sommerfeld, "Ekvador devletinin farklı mercilerinin kararlarına yönelik müdahale söz konusu. Ekvador'a yönelik bir provokasyon yapılıyor. Samimi bir komşuluk ilkesi çerçevesinde ilişkimizi sürdürmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Petro'nun gerçeği yansıtmayan ifadeler kullandığını savunan Sommerfeld, Kolombiya'ya Ekvador'un iç işlerine müdahale etmek yerine güvenlik ve sınır kontrolü konularına odaklanması çağrısında bulundu.

Ne olmuştu?

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, 6 Nisan'da, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa ile Aralık 2024'te gerçekleştirdiği görüşmede, Kolombiya vatandaşlığı da bulunan Jorge Glas'ın "siyasi tutuklu" olduğunu belirterek kendilerine teslim edilmesini talep ettiğini aktarmıştı.

Noboa da dünkü açıklamasında, Petro'nun, Amerikan Devletleri Örgütü Şartı'nın (OAS) 19. maddesinde ve uluslararası hukukta yer alan "iç işlerine müdahale etmeme" ilkesini ihlal ettiğini savunmuştu.

Glas, rüşvet ve yasa dışı örgütlenme suçundan mahkum olmuştu

Eski Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı Glas, Noboa'nın girişimiyle inşa edilen yüksek güvenlikli "Carcel del Encuentro" cezaevinde tutuluyor.

Glas, rüşvet ve yasa dışı örgütlenme suçlarından 8 yıl, kamu kaynaklarını kötüye kullanma suçundan ise 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.